Fridolfinger Feldgeschworene vereidigt – und einer verabschiedet

Eine große Tagesordnung hatte der Gemeinderat Fridolfing in seiner jüngsten Sitzung abzuarbeiten. Unter anderem wurden die im November 2016 neu bestellten Feldgeschworenen vereidigt. Bürgermeister Johann Schild stellte sie vor: Georg Stockhammer, Joachim Käs und Franz-Xaver Huber kümmern sich nun mit um die Grundstücksgrenzen in der Gemeinde. Außerdem haben Simon Schild, Stefan Reschberger, Andreas Mörtl, Andreas Lebacher und Josef Pallauf dieses Ehrenamt inne.

Im Anschluss an die Vereidigung verabschiedete der Gemeinderat den langjährigen Feldgeschworenen Korbinian Schönsmaul-Zeif. Schild führte aus, dass dieser seit 30 Jahren sein Amt mit großer Sorgfalt und absolutem Pflichtbewusstsein ausgefüllt habe. Als Dank überreichte er Schönsmaul-Zeif die Ehrennadel in Gold und eine Ehrenurkunde der Gemeinde Fridolfing sowie einen Brotzeitkorb.

Es folgten die Ergebnisse der öffentlichen Beteiligung an der Änderung und Erweiterung des Bebauungsplanes "Untergeisenfelden-Süd". Hierzu seien keine Stellungnahmen eingegangen, sagte Schild. Bei der vorgezogenen Behördenbeteiligung habe die Untere Bauaufsichtsbehörde angegeben, dass ein geplantes Nebengebäude angesichts der Ortsrand-Ausbildung weiter nach Norden verschoben und eine maximale Grundfläche festgesetzt werden solle. Der Gemeinderat beschloss einstimmig, dass diese Forderungen in den Plan eingearbeitet werden sollten.

Bürgermeister Johann Schild erklärte anschließend, dass die Gemeinde die Kosten von Feuerwehreinsätzen erheben müsse. Die Verwaltung habe daraufhin geprüft, wie viele Einsätze die Feuerwehren jährlich absolvierten. Für das Jahr 2016, so Schild, stünden 36 Einsätze für Fridolfing und 25 für Pietling zur Auswertung und Abrechnung an.