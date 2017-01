Gras am Schlossberg in Brand gesetzt

Die Feuerwehr musste zum Schlossberg in Trostberg ausrücken. − Foto: pnp Die Feuerwehr musste zum Schlossberg in Trostberg ausrücken. − Foto: pnp



Wiesen und Felder sind tief verschneit. Dennoch musste die Feuerwehr Trostberg in der Nacht zum Mittwoch gegen 0.25 Uhr wegen eines kleinen Flächenbrandes ausrücken. Laut Angaben der Polizei wurde am Schlossberg, oberhalb der Hauptstraße in Trostberg, eine alte Grasfläche von knapp zehn Quadratmetern angezündet. Der steil abfallende Hang ist nicht überall mit Schnee bedeckt.

Ein 34-jähriger Trostberger hatte den Brand entdeckt und die Feuerwehr alarmiert. "Als die Einsatzkräfte ankamen, hat es aber schon nicht mehr gebrannt", berichtet Kreisbrandmeister Josef Egginger. Die Feuerwehr Trostberg war mit zehn Kräften vor Ort. Die Grasfläche wurde mit der Wärmebildkamera untersucht. Aber die Brandgefahr war bereits gebannt. Es entstand kein weiterer Sachschaden.

Wie die Polizei Trostberg mitteilt, hatte der 34-jährige Zeuge zwei Jugendliche beobachtet, die in Richtung Klinikum Trostberg geflohen sind. Möglicherweise wurde zum Anzünden der Grasfläche Brandbeschleuniger verwendet. Die Polizei hat ein Ermittlungsverfahren eingeleitet. Wer Hinweise geben kann, soll sich bei der Polizeiinspektion Trostberg unter Tel. 08621/9842-0 melden. − red