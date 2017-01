Rechtsanwalt prangert Abschiebungen an: "Afghanen sind politischer Spielball"

"Man gewinnt den Eindruck, dass die politische Motivation, das Abschiebeziel von 150000 Menschen pro Jahr zu erreichen, im Vordergrund steht und die individuelle Beschäftigung mit dem Einzelschicksal in den Hintergrund rückt": Rechtsanwalt Manfred Kösterke in seinem Büro in Traunstein. − Foto: Thomas Thois

"Man gewinnt den Eindruck, dass die politische Motivation, das Abschiebeziel von 150000 Menschen pro Jahr zu erreichen, im Vordergrund steht und die individuelle Beschäftigung mit dem Einzelschicksal in den Hintergrund rückt": Rechtsanwalt Manfred Kösterke in seinem Büro in Traunstein. − Foto: Thomas Thois

Dass vor allem in Bayern immer mehr Afghanen im Hauruck-Verfahren abgeschoben werden sollen, sorgt für Frust bei den Helferkreisen, für Zukunftsangst unter den großteils schon bestens integrierten Flüchtlingen und für Unverständnis bei Arbeitgebern, die hochmotivierte Arbeitskräfte verlieren. Durch Einsprüche, Eilanträge und Klagen können die meisten drohenden Abschiebungen derzeit noch verhindert oder zumindest verzögert werden. Einer der wenigen juristischen Ansprechpartner im Landkreis Traunstein ist hier Manfred Kösterke (54). Auf dem Schreibtisch des Traunsteiner Rechtsanwalts stapeln sich die Anfragen und Fälle verzweifelter Asylbewerber und ehrenamtlicher Betreuer. Im Interview mit der Heimatzeitung gibt der frühere Traunsteiner Oberbürgermeister Einblick in die komplizierte Materie. Und übt harsche Kritik an integrationsfeindlicher Symbolpolitik und der bundesweit uneinheitlichen Rechtsprechung.

Seit Mitte letzten Jahres sind es bei Kösterke über 100 Verfahren, die am Laufen oder zum Teil bearbeitet sind. "Ein riesiger Aufwand, weil es in der Regel Verfahren mit kurzen Fristen sind, die sehr schnell bearbeitet werden müssen." In den besonders brisanten Fällen nach dem Dublin-Verfahren sei oft nur das Kirchen-Asyl der letzte Strohhalm. Fünf Kirchen-Asyl-Fälle habe er momentan im Landkreis.

Ebenso wie Flüchtlingsorganisationen und Helferkreise bemängelt der Anwalt das Zustandekommen der Ablehnungsbescheide: "Man gewinnt den Eindruck, dass die politische Motivation, das Abschiebeziel von 150000 Menschen pro Jahr zu erreichen, im Vordergrund steht und die individuelle Beschäftigung mit dem Einzelschicksal bei den Entscheidern zum Teil in den Hintergrund rückt. Die Tendenz ist: Im Zweifelsfall lieber ablehnen, weil das von der Regierung so gewünscht ist. Und das, obwohl das Auswärtige Amt eine dringende Reisewarnung für Afghanistan herausgegeben hat und Pro Asyl, UNHCR und Schweizerische Flüchtlingshilfe sagen: Afghanistan ist kein sicheres Herkunftsland. Man schiebt die Leute in Obdachlosigkeit, Armut und Lebensgefahr zurück." Für Kösterke ein menschenunwürdiges Vorgehen. "Die Afghanen werden zum politischen Spielball."





Immer mehr Menschen gehen gegen Abschiebungen nach Afghanistan auf die Straße. In der Münchner Innenstadt gab es am Samstag eine Demonstration mit 200 Teilnehmern. Ein Zeichen gegen "inhumane Abschiebungen in Kriegs- und Krisengebiete" setzten am Montag auch Demonstranten am Flughafen in Frankfurt am Main (unser Bild). − Foto: dpa

Immer mehr Menschen gehen gegen Abschiebungen nach Afghanistan auf die Straße. In der Münchner Innenstadt gab es am Samstag eine Demonstration mit 200 Teilnehmern. Ein Zeichen gegen "inhumane Abschiebungen in Kriegs- und Krisengebiete" setzten am Montag auch Demonstranten am Flughafen in Frankfurt am Main (unser Bild). − Foto: dpa