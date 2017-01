Personal-Rochade sorgt für Freude und Hoffnung an der SPD-Basis

Der eine wird als Hoffnungsträger gefeiert, der andere für seine respektable Entscheidung zum Wohle der Partei gelobt: Martin Schulz (links) und Sigmar Gabriel sorgen mit ihrer Personal-Rochade für Optimismus an der SPD-Basis. − Fotos: dpa/red/privat Der eine wird als Hoffnungsträger gefeiert, der andere für seine respektable Entscheidung zum Wohle der Partei gelobt: Martin Schulz (links) und Sigmar Gabriel sorgen mit ihrer Personal-Rochade für Optimismus an der SPD-Basis. − Fotos: dpa/red/privat



Sehr wohlwollend ist die Personal-Rochade Schulz für Gabriel an der heimischen SPD-Basis aufgenommen worden. Jedenfalls waren gestern bei den von der Heimatzeitung befragten Kommunalpolitikern Aufbruchstimmung und neuer Optimismus spürbar.

Wie überraschend und spektakulär der Rückzug von Sigmar Gabriel als Parteichef und die Kanzlerkandidatenkür des früheren Europaparlamentspräsidenten Martin Schulz waren, das hat Martin Baumann hautnah miterlebt. Der SPD-Ortsvereinschef aus Trostberg war mittendrin im schlagzeilenträchtigen politischen Geschehen. Auf seinem Berlin-Besuch hielt er sich am Dienstag Nachmittag genau in dem Moment im Bundestagsgebäude auf, als die wegweisende Personalie bekannt wurde. "Ich hatte einen Termin bei Frank-Walter Steinmeier", berichtet Baumann. Dem künftigen Bundespräsidenten wollte er nach der SPD-Fraktionssitzung einen Geschenkkorb mit Schmankerln aus dem Chiemgau überreichen. Als sich Baumann in den Fluren der bundespolitischen Machtzentrale gerade mit der heimischen SPD-Abgeordneten Bärbel Kofler unterhielt, verkündete die Pressesprecherin der SPD-Landesgruppe die "Breaking News". "Ab da ist es drunter und drüber gegangen", schildert Baumann seine Eindrücke aus dem Reichstag. "Das war schon ein Schauspiel, wie die ganze Medienmaschinerie angelaufen ist." Der überraschende Führungswechsel ist aber ganz in Baumanns Sinne: "Schulz kann als Nicht-Regierungsmitglied wesentlich offensiver in den Wahlkampf gehen." Dass Sigmar Gabriel das Parteiwohl vor seine Person gestellt habe, rechnet er diesem aber hoch an.

"Positiv überrascht" ist Christian Kegel von Gabriels "respektabler Entscheidung", Schulz den Vortritt zu lassen. " Schulz ist der klar bessere Kandidat, weil er in der Bevölkerung besser ankommt, sich als ausgezeichneter Wahlkämpfer bewährt hat und ein ausgewiesener Europa-Fachmann ist. Er wird die Partei geschlossen hinter sich haben."

"Sehr erfreut" zeigt sich Helmut Haigermoser über den neuen Merkel-Herausforderer. Der SPD-Ortschef und Zweite Bürgermeister von Tacherting ist angetan von der Art und Weise, wie Martin Schulz seine Europapolitik präsentiert. "Er ist ducrhsetzungsfähig, geht aber trotzdem respektvoll mit politischen Gegnern um."

"Ich persönlich finde Herrn Gabriel etwas sympathischer, aber besser vermittelbar ist Martin Schulz", lautet die Einschätzung von Christian Stoib, SPD-Fraktionssprecher im Traunreuter Stadtrat. "In Zeiten, wo an den Rändern Europas Kleinstaaten immer mehr nach Rechts wandern und antieuropäische Parteien immer stärker werden, ist es ein wichtiges Signal, einen echten und überzeugten Europäer zum Kanzlerkandidaten zu machen."

"Mich hat es nicht überrascht", sagt Dirk Reichenau, der langjährige SPD-Kreisvorsitzende und jetzige Dritte Bürgermeister von Tittmoning. "Martin Schulz ist schwer in Ordnung. Ich freue mich sehr, dass er es macht. Denn er ist ein fest verwurzelter Typ, kein studierter Politiker, sondern einer, der aus der Kommunalpolitik kommt, einen normalen Lebenslauf hat und bei den Leuten ankommt."

