Liebe und Eifersucht im Theater der "Heulandler" Törring

Als Sigfried Schreiberling (Franzi Schuhbäck, links) mit Magd Mirzl (Mirjam Brandmayer) von einem Ausflug zurück kommt, packt Knecht Loisl (Thomas Langer) die Eifersucht. Wachtmeister Kraxlhuber (Benedikt Danzl) protokolliert, Bauer Severin (Josef Helminger) bleibt ruhig. − F.: end Als Sigfried Schreiberling (Franzi Schuhbäck, links) mit Magd Mirzl (Mirjam Brandmayer) von einem Ausflug zurück kommt, packt Knecht Loisl (Thomas Langer) die Eifersucht. Wachtmeister Kraxlhuber (Benedikt Danzl) protokolliert, Bauer Severin (Josef Helminger) bleibt ruhig. − F.: end



Unschuldig liegt er da, der einsame Bergbauernhof, wo das diesjährige Stück der Theatergruppe des Trachtenvereins "D’Heulandler" Törring spielt. Am Wochenende hat die Gruppe mit dem Lustspiel "Zwoa harte Nüss" von Ulla Kling aus dem Jahr 1978 auf der Bühne des Gasthauses Ledern Premiere gefeiert. Liebe und Eifersucht durchziehen diese durchaus mögliche Geschichte, mit der die "Heulandler" an weiteren sieben Abenden für Unterhaltung sorgen werden.

Mirzl (Mirjam Brandmayer) ist Magd auf dem kleinen Berghof der kinderlosen Bauersleute Walburga und Severin Lechner (Alexandra Schmidt und Josef Helminger). Diese haben Mirzl als "kleines Butzerl" gefunden und großgezogen wie ihr eigenes Kind. Sie ist zufrieden mit ihrem einfachen Leben, auch wenn ihr Wunsch nach einer richtigen Mutter groß ist. Nicht sehr auf ihr äußeres Erscheinungsbild bedacht, sieht sie keinen Grund, ihr aschenputtelartiges Äußeres zu ändern.

Ihre Meinung ändert Mirzl erst, als der gebildete Sigfried Schreiberling (Franzi Schuhbäck) auftaucht. Er ist auf der Suche nach "dem Ursprung der Natur in seiner reinsten Form". Der als "Poet" betitelte Student mit seinem feinfühligen Gemüt versteht etwas von der Psyche des Menschen. Er dichtet einen Vers nach dem anderen für "seine Gletscherrose" – und die junge Magd Mirzl beginnt, für ihn zu schwärmen.

An folgenden Terminen hat das Publikum noch die Chance, sich über das Stück "Zwoa harte Nüss" zu amüsieren: Freitag, 27. Januar, 20 Uhr, Sonntag, 29. Januar, 19 Uhr, Freitag, 3. Februar, 20 Uhr, Samstag, 4. Februar, 20 Uhr, Sonntag, 5. Februar, 19 Uhr, Freitag, 10. Februar, 20 Uhr und Samstag, 11. Februar, 20 Uhr. Karten gibt es bei Christa Danzl, montags bis mittwochs zwischen 17 und 19 Uhr unter Telefon 08681/4798504 oder 0151/22849958 oder per E-Mail an christine.danzl@web.de. Besonders für die Freitagsvorstellungen sind noch welche zu haben.