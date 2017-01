Ringham-Schönram ist bester "Gai" mit den Eisstöcken

Mit viel Elan ging es beim "Gaischiaßn" auf dem Weidsee zur Sache. − F.: Albrecht Mit viel Elan ging es beim "Gaischiaßn" auf dem Weidsee zur Sache. − F.: Albrecht



Die Pettinger brauchen nicht unbedingt ein Gewehr, um eine Scheibe auszuschießen. Ein Eisstock tut’s auch. Zudem haben sie einen sehr schönen Platz für ihr Schießen – zu Füßen eines Schlosses, findet der Bewerb doch auf dem Seehauser- oder Weidsee in Ringham statt. Allerdings findet das "Gaischiaßn" nur statt, wenn der See eine gute Eisdecke hat. Vor 20 Jahren wurde mit dem Schießen angefangen. Immerhin konnte man seitdem die "Gai", nämlich das "Dorf Petting", "Ringham-Schönram", "den "Lodergai" und die "Schnoat", doch 15 Mal zusammenrufen.

Bei dieser Meisterschaft obliegt es immer dem Gewinner des letzten Schießens, das nächste um die schöne Scheibe auszurichten. Diesmal, wie auch schon in den Jahren 2012 und 2013, waren das die Ringham-Schönramer. Hauptorganisator war heuer Manfred Götzinger, der auch Moar der Mannschaft war. Nach einer kurzen Trainingsrunde und einem Totengedenken an einen der Hauptorganisatoren des Schießens, den im vergangenen Jahr verstorbenen Paul Singhartinger, waren die vier Mannschaften bereit, ans Werk zu gehen. Bei der Einteilung der Teams bekam jeder ein farbiges Bändchen, das an den Stock gebunden wurde.



Die vier "Moarn" mit Scheibe, von links: Sepp Haunerdinger, Richard Breinbauer, Manfred Götzinger, Konrad Haunerdinger. Die vier "Moarn" mit Scheibe, von links: Sepp Haunerdinger, Richard Breinbauer, Manfred Götzinger, Konrad Haunerdinger.



Jede der Mannschaften bestand heuer aus 16 Schützen, insgesamt nahmen also 64 Wintersportler teil. Wie immer galt: Jede der Mannschaft musste gegen jede andere spielen und Sieger in diesen Runden waren jene, die jeweils fünf Spiele gewannen. − alMehr zum Thema lesen Sie am Donnerstag, 26. Januar, in Ihrer Südostbayerischen Rundschau.