Zu viel Eis: Schifffahrten zu Schloss Herrenchiemsee eingestellt

Nichts geht mehr: Weil auf dem Chiemsee zu viel Eis ist, kommen die Schiffe nicht mehr durch. Wie die Bayerische Schlösserverwaltung am Mittwoch mitteilte, bleiben daher das Neue Schloss Herrenchiemsee mit König Ludwig II.-Museum und das Augustiner-Chorherrenstift auf der Herreninsel von Donnerstag an geschlossen - so lange, bis die Seenschifffahrt die Verbindung zur Herreninsel wieder aufnehmen kann. − dpa