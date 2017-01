Gefahren von oben: Eiszapfen entfernen und Dachlawinen vorbeugen!

Das leichte Tauwetter in der Sonne tagsüber und die nächtlichen Temperaturen im Minusbereich bieten derzeit perfekte Bedingungen für die Entstehung von Eiszapfen und Dachlawinen. Die Stadt Traunstein hat deshalb alle Eigentümer von Immobilien dazu aufgerufen, Eiszapfen an Vordächern und Dachrinnen zu entfernen und Dachlawinen vorzubeugen oder betroffene Bereiche abzusperren. Nur so könnten Gefährdungen für Passanten und Fahrzeuge ausgeschlossen werden. Räumen und streuen zählt zu den Pflichten, die jeder Grundstückseigentümer im Winter hat. Doch auch Eiszapfen an Dächern und Dachlawinen bergen Gefahren und müssen umgehend entfernt werden. Sind Gebäudeeigentümer dazu selbst nicht imstande, können Dachdeckerbetriebe weiterhelfen. − red/Foto: dpa