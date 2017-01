Neue Gutachten für die alten Häuser an der Traunsteiner Straße

Für die alten Häuser an der Ortsdurchfahrt von Trostberg hat sich neuer Handlungsspielraum aufgetan. − Foto: luh Für die alten Häuser an der Ortsdurchfahrt von Trostberg hat sich neuer Handlungsspielraum aufgetan. − Foto: luh



Ein Zwischenergebnis im neuerlichen Bemühen, bei den alten Häusern an der Traunsteiner Straße (4 bis 10) in Trostberg eine Änderung herbeizuführen, ist am Mittwochabend in der öffentlichen Stadtratssitzung vorgestellt worden. Architekt Ulrich Hatz war beauftragt worden, mögliche Nutzungsvarianten für die denkmalgeschützten Häuser zu erarbeiten. Anschließend sollen die Kosten für die erforderliche Sanierung ermittelt werden. Und diese Kosten fließen wiederum in eine Wirtschaftlichkeitsbetrachtung ein. Wenn nämlich schwarz auf weiß belegt werden kann, dass die Stadt die maroden Häuser nach einer Sanierung nicht wirtschaftlich vermieten könnte, würden die Regierung von Oberbayern und das Landesamt für Denkmalpflege nun doch einem Abriss zustimmen.

Seit Jahren ist die graue, unansehnliche Häuserzeile in der Ortsdurchfahrt von Trostberg den Bürgern und Stadtoberen ein Dorn im Auge. Die Stadt hatte die Häuser vor Jahren mit der Absicht erworben, diese Engstelle städtebaulich zu entwickeln. Dazu gab es laut Stadtkämmerer Armin Gois 2004 sogar eine schriftliche Zusage vom Landesamt für Denkmalpflege, dass zumindest eines der Häuser, Nummer 10, abgerissen werden dürfe. Doch nach einer Nachqualifizierung im Jahr 2008 ging plötzlich nichts mehr. Die Häuser, deren Bausubstanz teils noch aus dem 16. Jahrhundert stammt, sollten nach dem Willen der Denkmalschützer erhalten bleiben. Seitdem beißt sich die Stadt daran die Zähne aus.

Nun sollen weitere Gutachten einen Handlungsspielraum eröffnen.

