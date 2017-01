Geschirrtuch an Herdplatte entzündet - schnell gelöscht

Im Erdgeschoss dieses viergeschossigen Hauses an der Lorenz-Brandl-Straße in Traunreut hatte es am Donnerstagnachmittag kurz gebrannt. − Foto: hr Im Erdgeschoss dieses viergeschossigen Hauses an der Lorenz-Brandl-Straße in Traunreut hatte es am Donnerstagnachmittag kurz gebrannt. − Foto: hr



Zu einem Brand in einem Mehrfamilienhaus in der Lorenz-Brandl-Straße in Traunreut wurden die Stadtfeuerwehr sowie die Wehren aus Traunwalchen und Trostberg am Donnerstag um 13.38 Uhr gerufen. Dort hatte sich ein Geschirrtuch an einer Herdplatte entzündet, das Feuer war schnell gelöscht. Die 66-jährige Wohnungsinhaberin blieb unverletzt.

In der Erstmeldung hatte es geheißen, dass die Bewohner der Wohnungen in den oberen Etagen des viergeschossigen Gebäudes mitten in der Stadt nicht ins Freie flüchten können, deshalb rückten die Floriansjünger mit einem größeren Aufgebot an. Es waren auch drei Rettungsfahrzeuge vom BRK und die Traunreuter Polizei im Einsatz. Vor Ort stellte sich aber schnell heraus, dass keine Menschen gefährdet sind, deshalb rückten die Rettungswagen auch wieder ab.

Die Trostberger Feuerwehr konnte noch während der Anfahrt nach Traunreut wieder umdrehen. Die Wohnung wurde nach dem Kleinbrand belüftet, größere Schäden waren laut Einsatzleiter Konrad Unterstein nicht entstanden. Laut Unterstein waren insgesamt rund 35 Feuerwehrler im Einsatz. − hr