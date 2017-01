Planspiel Börse: "Eye of Doom" die besten Broker

Der Leiter Wertpapiere, Marco Hauptenbuchner (von links), und Lehrer Georg Klumpner mit "Eye of Doom" vom Chiemgau-Gymnasium Traunstein, der Siegergruppe des "Planspiel Börse 2016", Noah Dormann und Theresa Maric sowie Vorstand Stefan Nieß. Mit zum Team gehören Lisa Marie Härtl und Pauline Nowack, die nicht bei der Feier anwesendend sein konnten. − Foto: Kreissparkasse Der Leiter Wertpapiere, Marco Hauptenbuchner (von links), und Lehrer Georg Klumpner mit "Eye of Doom" vom Chiemgau-Gymnasium Traunstein, der Siegergruppe des "Planspiel Börse 2016", Noah Dormann und Theresa Maric sowie Vorstand Stefan Nieß. Mit zum Team gehören Lisa Marie Härtl und Pauline Nowack, die nicht bei der Feier anwesendend sein konnten. − Foto: Kreissparkasse



"Eye of Doom" mit Chef Noah Dormann vom Chiemgau-Gymnasium (ChG) Traunstein hatten beim "Planspiel Börse 2016" der Kreissparkasse Traunstein-Trostberg die Nase vorn. Das Team erzielte durch geschicktes Taktieren auf das fiktive Anfangskapital von 50000 Euro einen Gewinn von 6692,91 Euro. Vorstandsmitglied Stefan Nieß und Marco Hauptenbuchner von der Wertpapier-Spezialberatung überreichten den Siegern am Mittwoch im Gasthof "Schnitzlbaumer" in Traunstein einen Geldpreis von 300 Euro. Die zehn besten Teams bekamen Urkunden, Geld- und Sachpreise im Gesamtwert von rund 1300 Euro.

Etwa 36000 Gruppen aus Deutschland, Italien, Frankreich, Luxemburg, Schweden und Mexiko hatten zehn Wochen lang live beim simulierten Wertpapierhandel eine spannende Börsenzeit erlebt. Im Geschäftsgebiet der Kreissparkasse Traunstein-Trostberg stellten sich 700 Schüler weiterführender Schulen in 166 Gruppen der Herausforderung. Hinter "Eye of Doom" landete "No pain no gain" mit Nikolas Rösch vom Annette-Kolb-Gymnasium in Traunstein mit einem Plus von 5326,17 Euro auf Rang zwei. Platz drei holten sich "NoLimit" mit Alexander Passynkow von der Walter-Mohr-Realschule Traunreut, deren Depot am Schluss 54753,15 Euro aufwies. Deutschlandweite Sieger wurden die "Dachsjäger" aus Börde mit einem Depotgesamtstand von 69250,70 Euro.

Die Vorbereitungen für das Planspiel Börse 2017 laufen bereits. Mehr ist im Internet unter www.planspiel-boerse.de oder über www.Facebook.com/planspielboerse zu erfahren. Einen ausführlichen Bericht lesen Sie in der Freitag-Ausgabe, 27. Januar 2017, von Trostberger Tagblatt, Traunreuter Anzeiger und Südostbayerischer Rundschau.