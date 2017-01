Wegen Abschiebungswelle: Helferkreise informieren in Palling

Demonstrationen so wie hier am Flughafen in Frankfurt, Petitionen, Leserbriefe an Zeitungen, offene Briefe an Politiker: Der Widerstand gegen die aktuelle Abschiebepraxis nach Afghanistan wächst. Auch in der Region, wo sich die Helferkreise am 10. Februar bei einer Infoveranstaltung in Palling Gehör verschaffen wollen. - Foto: dpa

