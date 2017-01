Das Eis auf Chiem- und Königssee ist noch viel zu dünn

Mit der MS Rudolf legte Kapitän Mario Rohrmeyer gestern früh problemlos in Gstadt an und fuhr wenig später zur Fraueninsel. Bis zum Nordsteg hinüber war kein Eis auf den im Ostwind unruhigen See zu erkennen. − Fotos: smb Mit der MS Rudolf legte Kapitän Mario Rohrmeyer gestern früh problemlos in Gstadt an und fuhr wenig später zur Fraueninsel. Bis zum Nordsteg hinüber war kein Eis auf den im Ostwind unruhigen See zu erkennen. − Fotos: smb



Chiemgau und Rupertiwinkel sind seit Jahresbeginn ein einziger Eisschrank. Selbst tagsüber stiegen die Temperaturen kaum über den Gefrierpunkt, und nachts knackte die Region einen Frostrekord nach dem anderen. In der Lokalredaktion der Heimatzeitung häufen sich die Anfragen von Lesern, ob denn nun nicht auch endlich die größeren Seen eine tragfähige Eisschicht haben. Viele erinnern sich gerne ans Jahr 2006 zurück, als dies zuletzt der Fall war und man zum Beispiel auf dem Chiemsee von Prien zur Herreninsel oder auf dem Königssee von der Seelände bis hinüber nach St. Bartholomä spazieren konnte. Die Wasserwachten mahnen allerdings bayernweit zur Vorsicht, zumal ab Freitag zumindest tagsüber leichtes Tauwetter einsetzen soll.

Am Chiemsee sind nach wie vor nur die seichten Uferbereiche dick vereist. An einen Fußmarsch zu den Inseln ist nicht zu denken – das Eis ist noch weit unter zehn Zentimetern dick. Erst ab über 15 Zentimetern droht keine Gefahr mehr einzubrechen. Kein Problem also für die Dampfer der Chiemsee-Schiffahrt, nach dem neuen Eisfahrplan zumindest zum Nordsteg der Fraueninsel zu fahren. Die Schiffahrt zur Herreninsel war am Mittwochabend eingestellt worden (wir berichteten). Königsschloss und die Museen sind geschlossen.



Kapitän Mario Rohrmeyer Kapitän Mario Rohrmeyer



Auch am Königssee ist die Schiffahrt eingestellt, jedoch klafft noch ein 200-Meter-Loch im zu dünnen Eis, so dass der Weg nach St. Bartholomä noch nicht freigegeben werden konnte.

Einen ausführlichen Bericht lesen Sie in der Freitag-Ausgabe, 27. Januar 2017, von Trostberger Tagblatt, Traunreuter Anzeiger und Südostbayerischer Rundschau.