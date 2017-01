Stadtrat: "Nuts" wird bezuschusst, das Kulturhaus nicht

Das Kulturhaus Chiemgau. − Foto: awi Das Kulturhaus Chiemgau. − Foto: awi



Die vorerst letzte Veranstaltung geht am Freitag mit dem TRY BUH Festival im Kulturhaus Chiemgau in Traunstein über die Bühne: Das ehemalige Vereinshaus will den Betrieb endgültig einstellen, nachdem der Stadtrat am Donnerstagnachmittag beschloss, keine Zuschüsse bereitzustellen.

Die "Kulturfabrik Nuts" erhält dagegen für das Jahr 2018 einen Zuschuss von 60000 Euro. Für 2017 war bereits eine Zuwendung von 65000 Euro beschlossen worden, die gestern nicht zur Debatte stand. Angesichts der angespannten Finanzlage und des kürzlich abgelehnten Haushalts (wir berichteten) reduzierten die Stadträte den Zuschuss ab 2018 aber um knapp zehn Prozent.

90000 Euro hatte die Betreiberin des Kulturhauses Chiemgau als Zuschuss beantragt. Gleichzeitig hatte sie aber den Betrieb Ende vergangenen Jahres eingestellt. Ein Konzept für den Veranstaltungskalender im laufenden Jahr lag der Stadt vor – "in der Hoffnung, auf ein gesundes finanzielles Fundament in Form einer städtischen Bezuschussung bauen zu können", wie es auf der Facebook-Seite des Kulturhauses heißt. Dieses Fundament scheint aber so nicht vorhanden zu sein, hatte Oberbürgermeister Christian Kegel doch schon in den Ausschusssitzungen abgewunken und auf die Einstellung des Betriebes verwiesen. Mit 17:7 – gegen Stimmen der Grünen und der UW – wurde beschlossen, dem Kulturhaus Chiemgau keinen Zuschuss zu gewähren. − awiEinen ausführlichen Bericht lesen Sie in der Freitag-Ausgabe, 27. Januar 2017, von Trostberger Tagblatt, Traunreuter Anzeiger und Südostbayerischer Rundschau.