Sternsinger-Hochburg Obing: Rund 450000 Euro in 33 Jahren gesammelt

Die Pfarrei Obing hält die Sternsinger-Tradition mit außergewöhnlichem Engagement und bemerkenswerten Sammelergebnissen hoch. Unser Gruppenfoto zeigt gut die Hälfte der 2017er-Könige – hinten in der Mitte Organisatorin Franziska Klaus. − Foto: privat



Wenn die Pfarrei in Obing ihr Sammelergebnis bekannt gibt, ist das Jahr für ein Jahr eine echte Sternsinger-Sternstunde. Denn nirgendwo sonst in der Region kommen so hohe Erlöse für soziale Zwecke zusammen, wie in dem 4000-Einwohner Ort im nördlichen Landkreis Traunstein. 16382 Euro waren es diesmal. "Das Sternsingen ist bei uns schon seit über drei Jahrzehnten etabliert – generationenübergreifend", sagt Franziska Klaus, die die Organisationsarbeit vor sechs Jahren von "Gründervater" Hubert Zeltsperger übernommen hat. "Wir haben seit je her besonders viele Sternsinger – heuer immerhin 60.

Zwischen 15000 und 20000 Euro landen normalerweise in den Sammelbüchsen. 2005 waren es sogar über 20000 Euro. Franziska Klaus schätzt, dass die Sternsinger aus Obing und Albertaich in 33 Jahren rund 450000 Euro für soziale Zwecke gesammelt haben.

Zum Erfolgsrezept gehöre es, dass sich in Obing eine richtige Gemeinschaft entwickelt habe und viele Freundschaften entstanden seien. "Wir haben einige feste Gruppen, die schon jahrelang in derselben Besetzung unterwegs sind", sagt die e 33-jährige Pfarrgemeinderätin. Und auch viele Über-30-Jährige bleiben der Tradition treu und sind mit ihren eigenen Kindern oder sogar in ,Seniorengruppen‘ unterwegs."

Dank der hohen Erlöse sind es jedes Jahr gleich drei soziale Einrichtungen oder Projekte, die man unterstützt. Heuer werden die über 16000 Euro, die die 14 Gruppen eingenommen haben, aufgeteilt auf den Sternsinger-Dachverband, der Heime für traumatisierte Kinder und Jugendliche in Moldawien fördert, auf den Obinger Vertretungspfarrer Pater Sebastian, der in seiner indischen Heimat ein Netzwerk gegen die Ausbeutung von Kindern betreibt, sowie die heimische Organisation "Junge Leute helfen", die in Albanien Kindergärten ausbaut und bedürftigen Familien unter die Arme greift. Die Balkan-Hilfe gehört jedes Jahr zu den Spendenempfängern, immerhin ist Sternsinger-Urgestein Hubert Zeltsperger auch der Motor dieser kirchlichen Entwicklungshilfe-Initiative.

