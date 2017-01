Die Dichterin: Eva Niedermeier ist Poetry Slam-Talent

Die 19-jährige Eva Niedermeier aus Mietraching bei Bad Aibling hat vor zwei Jahren angefangen, bei Poetry Slams aufzutreten. Seitdem hat sie schon zahlreiche Preise abgeräumt und tritt bei Wettbewerben im gesamten deutschsprachigen Raum auf. − Foto: red Die 19-jährige Eva Niedermeier aus Mietraching bei Bad Aibling hat vor zwei Jahren angefangen, bei Poetry Slams aufzutreten. Seitdem hat sie schon zahlreiche Preise abgeräumt und tritt bei Wettbewerben im gesamten deutschsprachigen Raum auf. − Foto: red



Worte, die unter die Haut gehen – das ist die Poesie von Eva Niedermeier, die als Poetry Slam-Talent im gesamten deutschsprachigen Raum unterwegs ist und aktuell auch Schüler in Traunstein coacht. Um die 15 Texte hat die 19-Jährige aus Mietraching bei Bad Aibling schon verfasst und trifft ihr Publikum damit immer ins Herz. Wie ihr die Ideen zu ihren Texten kommen, verriet sie der Heimatzeitung im Interview: " Ich versuche einfach einen Weg zu finden, in diese Stimmung zu kommen. Da höre ich eine Stunde lang traurige Musik oder trinke ein Gläschen Wein. Dann geht das."

Weil ihre Texte so gefühlsbetont sind, braucht Eva Niedermeier auch keine große Show, wenn sie auf der Bühne steht. Ein Mikrofon, in das sie bedächtig ihre Worte spricht, mal sogar flüstert, reicht aus. Dann wirken ihre Texte gefühlsecht und kribbeln beim Hören auf der Haut nach. Die rechte Hand am Mikro, die Lippen ganz nah daran, blickt die Poetin darüber hinweg in ihr Publikum und erzählt ihre Geschichten.

Dabei lauschen ihr nicht nur junge Menschen, denn Poetry Slam kann jede Generation begeistern, sagt sie. "Ich hatte auch schon Auftritte vor einem älteren Publikum. Das erste Mal war das, als ich den Kleinkunstpreis in Bad Aibling gewonnen habe." Dass sie dort triumphieren könnte, hatte sie damals nicht erwartet: "Da haben sie Schweinsbraten verteilt, das Durchschnittsalter der Zuschauer war zwischen 50 und 60, und vor mir waren ausschließlich bayerische Kabarettisten dran. Und dann sollte ich mich auf die Bühne stellen und hochdeutsche Poesie vortragen." − nbDas ganze Interview mit Eva Niedermeier und mehr zum Poetry Slam lesen Sie in den Wochenendausgaben von Trostberger Tagblatt, Traunreuter Anzeiger und Südostbayerischer Rundschau.