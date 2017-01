BRK-Kreisverband Traunstein hat im Vorjahr fast 6000 Ersthelfer ausgebildet

Fast 6000 Landkreisbürger bildete der BRK-Kreisverband Traunstein im Jahr 2016 zu Ersthelfern aus. − Foto: BRK TS Fast 6000 Landkreisbürger bildete der BRK-Kreisverband Traunstein im Jahr 2016 zu Ersthelfern aus. − Foto: BRK TS



Ein Notfall kann immer passieren und ist in der Regel nicht vorherzusehen. Umso wichtiger ist es, vorbereitet zu sein und in einer kritischen Situation wirksam helfen zu können. Der Kreisverband Traunstein des Bayerisches Roten Kreuzes (BRK) bildet darum jedes Jahr tausende Bürger zu Ersthelfern aus. 2016 war ein sehr betriebsames Jahr für die Ausbilder: Bei den Teilnehmer- und Kurszahlen gab es jeweils einen deutlichen Zuwachs zu verzeichnen.

Die Ausbildung zum Ersthelfer oder die Fortbildung als Notfallhelfer absolvierten im vergangenen Jahr 5989 Personen, was eine Zunahme von 13 Prozent im Vergleich zum Vorjahr bedeutet. Die meisten Teilnehmer wurden im Basiskurs "Erste Hilfe" (2488) und im Auffrischungskurs "Erste Hilfe Training" (2115) geschult. Die Spezialkurse "Erste Hilfe in Schulen" und "Erste Hilfe am Kind" belegten 868 und 518 Teilnehmer. Hinzu kommen 242 Kindergarten- und 278 Grundschulkinder, die in den Kursen "Trau Dich" und "Juniorhelfer" spielerisch an die Grundlagen der Ersten Hilfe herangeführt wurden.

Für 2017 ist das Kursprogramm aufgrund der großen Nachfrage ebenfalls umfangreich, so dass Interessenten viele Terminvorschläge zur Wahl stehen. − redEinen ausführlichen Bericht lesen Sie in der Wochenend-Ausgabe, 28./29. Januar 2017, von Trostberger Tagblatt, Traunreuter Anzeiger und Südostbayerischer Rundschau.