Seniorenheim: Bis zu 80.000 Euro Minus eingerechnet

120 Mitarbeiter sind im Waginger Seniorenheim St. Martin beschäftigt,um die 112 Bewohner zu pflegen. Die Personalkosten liegen bei rund 3,8 Millionen Euro im Jahr. Für 2017 steht ein relativ hohes Defizit im Wirtschaftsplan. −Foto: Eder



Das Seniorenheim St. Martin in Waging am See kann das Jahr 2016 mit einem positiven Ergebnis abschließen, dessen Höhe aber noch nicht genau feststeht. Diese positive Nachricht gab Heimleiter Hubert Sailer in der jüngsten Sitzung des Seniorenheim-Ausschusses bekannt. Für das heurige Jahr sieht es dagegen nicht so gut aus: Vor allem wegen der Unwägbarkeiten des neuen "Pflegestärkungsgesetzes" hat Sailer sehr vorsichtig gerechnet und kommt daher im Wirtschaftsplan auf ein Minus von möglicherweise bis zu 80.000 Euro.

Seit Anfang 2017 wird bei der Einstufung der Pflegebedürftigkeit eines Menschen nicht mehr der vielkritisierte "Hilfsbedarf in Minuten" zugrunde gelegt. Vielmehr werden – wie es in dem neuen Gesetz heißt – "die Aktivitäten und Fähigkeiten eines pflegebedürftigen Menschen in allen Lebensbereichen" beachtet. Aus den bisherigen drei Pflegestufen werden fünf Pflegegrade. Die offiziellen Informationen, die diese Reform der Pflegefinanzierung begleiten, lassen vielfach vermuten, dass die Finanzierung der Pflege "gestärkt" werden solle. Tatsächlich aber ist das politische Ziel derzeit die Stärkung der ambulanten Pflege – nach dem Motto "ambulant vor stationär". Wie sich das Gesetz nun wirklich auswirkt – das ist schwierig vorauszusehen, erst recht vorauszuberechnen; und deswegen tut sich eine Einrichtung wie das Seniorenheim St. Martin in Waging schwer mit einer Prognose für 2017. Heimleiter Hubert Sailer geht auf Nummer sicher, nimmt sich das überwiegende Fazit der Fachpresse zu Herzen und kalkuliert ein Jahresminus von rund 80.000 Euro.