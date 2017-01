Jahreswechsel mit makabren Bräuchen: Das war Lichtmess früher

Um 1915 stellten sich in Reith bei Asten die Bauersleute Remmelberger (von links) und ihre Dienstboten zum Foto auf. Mägde und Knechte stellten zu dieser Zeit einen großen Teil der Landbevölkerung. An Lichtmess, wenn sie ihre Stellungen wechselten, begann das Bauernjahr. − Foto: privat Um 1915 stellten sich in Reith bei Asten die Bauersleute Remmelberger (von links) und ihre Dienstboten zum Foto auf. Mägde und Knechte stellten zu dieser Zeit einen großen Teil der Landbevölkerung. An Lichtmess, wenn sie ihre Stellungen wechselten, begann das Bauernjahr. − Foto: privat



Ein volkstümliches Kirchenfest ist der 2. Februar: Maria Lichtmess. Es ist der Tag, an dem einerseits die Weihnachtszeit und andererseits das Dienstverhältnis für Knechte und Mägde endeten – ein neues Bauernjahr begann. Bis Ende 1912 war es ein gesetzlicher Feiertag und besonders für die Menschen auf dem Land wichtig: ein "Bauernfeiertag".

Ein Grund dafür waren die Knechte und Mägde, die noch im 20. Jahrhundert einen großen Teil der ländlichen Bevölkerung stellten. Heutzutage ist das nicht mehr so. Und im Lauf der Zeit gerieten die einstige Bedeutung von Lichtmess für das bäuerliche Leben, Regeln und Bräuche um das Fest mehr und mehr in Vergessenheit.

Lichtmess hatte große Bedeutung für Bauern und ihre Dienstboten. An diesem Fest, "Schlenkertag" genannt, wurde der Jahreslohn ausbezahlt, der Arbeitsvertrag konnte – meist durch Handschlag – verlängert werden. Knechte und Mägde durften am 2. Februar aber auch ihre Stellung wechseln, also "Ausstehen" und bei einem neuen Arbeitgeber "Einstehen".

Mancher Bauer blickte sorgenvoll auf diesen Tag. Er musste Knecht und Magd den vereinbarten, meist kargen Jahreslohn bar ausbezahlen. Als Draufgabe gab es Kleidung, Schuhe und Wäsche. Die Leistung und das Verhalten seiner "ausstehenden" Arbeitskräfte vermerkte der Landwirt in deren Dienstbuch. Das Wissen um den Lohntag lockte auch Diebe an.

Am Lichtmessabend, nach der Stallarbeit, fanden sich Familie und Dienstboten vor dem Herrgottswinkel der Wohnstube ein, um zu beten. Den Raum erhellten Kerzen, zumindest eine für jeden der auf dem Boden knienden Hausgemeinschaft. Sie hatten eine für die heutige Zeit makabre Bedeutung. Wessen Kerze zuerst erlosch, glaubte man, deren Licht könnte bald hinter dessen eigenem Sarg leuchten.

Manfred Liebl ist Ortsheimatpfleger von Tittmoning. Seine Quellen: der "Heimatfreund" Nr. 3/1935 (ehemalige Beilage zum Tittmoninger Anzeiger) und Band 21 der Veröffentlichungen des Salzburger Freilichtmuseums.