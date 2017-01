Landrat Siegfried Walch zeichnet 33 verdiente Bürger aus

Nach der Übergabe des Ehrenzeichens des Bayerischen Ministerpräsidenten (von links): Landrat Siegfried Walch, Obings Zweiter Bürgermeister Richard Mitterer, Hubert Zeltsberger aus Obing, Robert Lechner aus Siegsdorf, Siegsdorfs Zweiter Bürgermeister Manfred Guggelberger, Aloisia Lechner aus Siegsdorf, Hartmut Rihl aus Schleching, Schlechings Bürgermeister Josef Loferer, Annemarie Speicher aus Reit im Winkl, Reit im Winkls Bürgermeister Josef Heigenhauser, Georg Beilhack aus Reit im Winkl und MdL Klaus Steiner. − Fotos: ae (2)/Roman Schneider Nach der Übergabe des Ehrenzeichens des Bayerischen Ministerpräsidenten (von links): Landrat Siegfried Walch, Obings Zweiter Bürgermeister Richard Mitterer, Hubert Zeltsberger aus Obing, Robert Lechner aus Siegsdorf, Siegsdorfs Zweiter Bürgermeister Manfred Guggelberger, Aloisia Lechner aus Siegsdorf, Hartmut Rihl aus Schleching, Schlechings Bürgermeister Josef Loferer, Annemarie Speicher aus Reit im Winkl, Reit im Winkls Bürgermeister Josef Heigenhauser, Georg Beilhack aus Reit im Winkl und MdL Klaus Steiner. − Fotos: ae (2)/Roman Schneider



"Unser Landkreis steht wirtschaftlich sehr erfolgreich da, aber die Seele der Region bleibt das große und vielfältige ehrenamtliche Engagement. Wir sind stolz, dass sich so viele Menschen in Vereinen und Organisationen einbringen", erklärte Landrat Siegfried Walch bei der Ehrung von 33 verdienten Bürgern im Casino des Landratsamt. Sechs Personen erhielten das Ehrenzeichen des Bayerischen Ministerpräsidenten für Verdienste im Ehrenamt: Georg Beilhack aus Reit im Winkl, Aloisia und Robert Lechner aus Siegsdorf, Hartmut Rihl aus Schleching, Annemarie Speicher aus Reit im Winkl und Hubert Zeltsperger aus Obing.

Werksleiter Georg Voit von der Papierfabrik Hamburger Rieger in Trostberg verlieh Walch die Teilnehmerurkunde am seit 1995 bestehenden Umweltpakt Bayern zwischen Staatregierung und der bayerischen Wirtschaft. Für das große Engagement in der kommunalen Selbstverwaltung ihrer Heimatgemeinden zeichnete Walch drei Persönlichkeiten aus: Gabriele Griesbeck aus Trostberg, Otto Huß aus Fridolfing und Hans-Jörg Schürf aus Bergen. Ferner wurden zahlreiche zuverlässige Helfer von BRK und THW geehrt. − ae

Einen ausführlichen Bericht lesen Sie in der Wochenend-Ausgabe, 28./29. Januar 2017, von Trostberger Tagblatt und Traunreuter Anzeiger.