Stefan Helmel aus Traunwalchen ist der Mann für alle Notfälle +++ Video

Da muss man erst einmal den Überblick behalten: Stefan Helmel an seinem Arbeitsplatz mit einer ganzen Reihe von Bildschirmen. − Fotos: Simon Schmalzgruber/FFW Traunreut



Retten, Bergen, Löschen, Schützen: Diese Schlagworte prägen den Traunwalchner Stefan Helmel schon seit seinem 14. Lebensjahr. 1998 begann er bei der Jugendfeuerwehr in seinem Heimatort. Vier Jahre später wurde er Rettungsassistent beim Roten Kreuz in Mühldorf und war immer hautnah dabei, wenn es um Leben und Tod ging. 2010 kam die Wende: Weniger an vorderster Front, sondern mehr im Hintergrund arbeitet der 32-Jährige seither als Disponent in der Integrierten Leitstelle Traunstein. Ganz im Hintergrund sein will er jedoch noch nicht: Auch weiterhin rettet er bei der Feuerwehr Traunwalchen als Kommandant und als Mitglied der Feuerwehr Traunreut Leben. Ein Video, das Stefan Helmel bei der Arbeit zeigt, sehen Sie am Ende des Artikels.

Eine Lampe leuchtet rot auf: "Hier ist der Notruf für Feuerwehr und Rettungsdienst, Grüß Gott!" Ein fiebriges Kleinkind meldet eine Mühldorfer Mutter am Rande der Verzweiflung. "Beruhigen Sie sich erst einmal, ich schicke Ihnen gleich jemanden vorbei", wirkt Stefan Helmel mit sanftem Ton auf die Frau ein und entsendet kurz darauf einen Krankenwagen mitsamt Notarzt.

"Vielfältig ist die Arbeit des Disponenten", erklärt er, nachdem das Notrufgespräch beendet ist. "Zuerst einmal bearbeiten wir alle nicht-polizeilichen Notrufe." Dazu übernimmt er, wie soeben geschehen, im Notruf die Gesprächsführung, um eventuell panische Anrufer zu beruhigen. "Sind alle fünf W-Fragen (Wo? Was? Wie viele? Welche Art von Verletzungen? Warten auf Rückfragen) beantwortet, kann ich ein so genanntes Meldebild erarbeiten. Steht dieses Bild, entscheide ich, was und wer in den Einsatz geschickt wird."

Das kann durchaus unterschiedlich sein: Während er bei einem medizinischen Notfall meist nur einen Notarzt und einen Rettungswagen anfordert, so muss er bei einem Bauernhofbrand mehrere Feuerwehren gleichzeitig alarmieren. Es leuchtet wieder rot auf, Helmel greift erneut zum Headset. Diesmal ruft eine ältere Frau an, deren Mann seit Stunden am Erbrechen ist. Helmel schickt einen Krankenwagen mitsamt Notarzt.

Dann setzt er das Headset ab und erklärt weiter: "Im Anschluss an die Alarmierung ist es die Aufgabe des Disponenten, die Fahrzeuge über Funk zu begleiten, zu unterstützen und gegebenenfalls andere Rettungsorganisationen nachzufordern." Zeitgleich muss er aber auch die Einsätze mitdokumentieren: "Darüber hinaus stehen wir Disponenten in Kontakt mit benachbarten Leitstellen, zum Beispiel der Passauer, um Unterstützung zu senden, sollte es in den anderen Gebieten an Fahrzeugen oder Personal mangeln."

"Mal das ganze Einsatzgeschehen von der anderen Seite zu erleben, das war schon immer mein Traum", gesteht der Traunwalchner und vergleicht seine Arbeit mit einem Strategiespiel, "das brutal Spaß macht." Im Gegensatz zu manch anderem ist der 32-Jährige besonders gut drauf, wenn viel los ist: "Erst dann beginnt die Arbeit so richtig." In den Spitzenzeiten muss er darauf achten, dass keine Unterbesetzung des Einsatzgebietes riskiert wird, wenn viele Fahrzeuge als auch Personal von einer Feuer- oder Rettungsdienstwache zu einem oder mehreren Notfällen entsendet werden.

Auch wenn ihm die Arbeit sehr viel Spaß bereitet, viel Zeit für andere Dinge bleibt nicht mehr. Da Helmel auch ehrenamtlicher Kommandant der Freiwilligen Feuerwehr Traunwalchen ist, muss er sich durchschnittlich drei Stunden täglich an drei Tagen in der Woche um die Belange der Wehr kümmern. Und wenn er es dann tatsächlich schafft, sich mit seiner Familie zu entspannen, "dann kommt meistens ein Einsatz dazwischen", gesteht der 32-Jährige mit einem Schmunzeln im Gesicht.

