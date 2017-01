Premiere: Hallenmasters auf Kunstrasen in der TuS-Halle

Auf Kunstrasen in der TuS-Halle in Traunreut spielt der Nachwuchs von FC Bayern München, Bayer 04 Leverkusen, Manchester United, Dinamo Zagreb und Hertha BSC Berlin. − Foto: hr Auf Kunstrasen in der TuS-Halle in Traunreut spielt der Nachwuchs von FC Bayern München, Bayer 04 Leverkusen, Manchester United, Dinamo Zagreb und Hertha BSC Berlin. − Foto: hr



Ein 800 Quadratmeter großes Kunstrasenfeld wurde am Freitag in der TuS-Halle in Traunreut (Lkr. TRaunstein) verlegt, damit dort am heutigen Samstag das Internationale Hallenmasters der U12-Spieler stattfinden kann.

Vor allem die Eltern der jungen TuS-Kicker haben laut Organisator Markus Steinberger am Freitag bei den Vorbereitungen mitgeholfen. So galt es zehn je 400 Kilogramm schwere Bahnen in die Halle zu schaffen und dort zu verlegen. Nach drei Stunden war das 40 Meter lange und 20 Meter breite Feld fertig: "Die einzelnen Bahnen sind mit Reißverschlüssen verbunden und halten zusammen mit den Banden in sich."

Der Kunstrasen selbst ist mit Granulat gefüllt und soll nun am Samstag optimale Bedingungen bieten. Die Spiele beginnen heute um neun Uhr. Gegen 18.15 Uhr soll das Finale ausgetragen werden. Angesichts der internationalen Besetzung mit Mannschaften wie FC Bayern München, Bayer 04 Leverkusen, Manchester United, Dinamo Zagreb und Hertha BSC Berlin haben die U12-Spieler vom TuS Traunreut schwere Spiele zu bestehen. Der Einzug ins Finale wäre eine Sensation.

Steinberger und seine Mitstreiter aus Traunreut erwarten jedenfalls eine vollbesetzte Halle und spannende Begegnungen. Das Turnier kann übrigens live im Internet verfolgt werden, was bei diesem Masters ebenso eine Premiere ist, wie der Kunstrasenplatz. Zum Livestream kommt man über folgende Internetadresse: www.hallenmasters-tus-traunreut.de. Hallenbesucher werden gebeten, ihre Fahrzeuge auf dem Parkplatz des BSH-Hausgerätewerks in Traunreut abzustellen, das nur wenige Meter von der Halle an der Jahnstraße entfernt ist. Die Parkplätze am Freibad werden von den Mannschaften belegt. − hr

Der Spielplan: Vorrunde: Samstag, 9 Uhr: 1. FC Nürnberg – FC Basel, 9.12 Uhr: Red Bull Salzburg – Hertha BSC Berlin, 9.24 Uhr: TuS Traunreut – FC Bayern München, 9.36Uhr: FC Augsburg – Dinamo Zagreb, 9.48 Uhr: Manchester United – Bayer 04 Leverkusen, 10Uhr: TSV 1860 München – TSG 1899 Hoffenheim, 10.12 Uhr: Traunreut – Nürnberg, 10.24 Uhr: Augsburg – Salzburg, 10.36 Uhr: FC Bayern – Basel, 10.48Uhr: Zagreb – Hertha BSC, 11Uhr: Nürnberg – ManU, 11.12 Uhr: Salzburg – 1860 München, 11.24 Uhr: Basel – Leverkusen, 11.36Uhr: Hertha BSC – Hoffenheim, 11.48 Uhr: ManU – Traunreut, 12 Uhr: 1860 München – Augsburg, 12.12 Uhr: FC Bayern – Nürnberg, 12.24 Uhr: Zagreb – Salzburg, 12.36 Uhr: Basel – ManU, 12.48 Uhr: Hertha BSC – 1860 München, 13 Uhr: Leverkusen – Traunreut, 13.12 Uhr: Hoffenheim – Augsburg, 13.24 Uhr: ManU – FC Bayern, 13.36Uhr: 1860 München – Zagreb, 13.48 Uhr: Nürnberg – Leverkusen, 14Uhr: Salzburg – Hoffenheim, 14.12Uhr: Traunreut – Basel, 14.24Uhr: Augsburg – Hertha BSC, 14.36 Uhr: FC Bayern – Leverkusen, 14.48 Uhr: Zagreb – Hoffenheim.

Zwischenrunde: ab 15.10 Uhr. Halbfinals (um Plätze 5 bis 8 beziehungsweise 1 bis 4): ab 16.22 Uhr. Platzierungsspiele: ab 17.10 Uhr. Finale: 18.10 Uhr.