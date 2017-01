Holocaust-Gedenken: Mitmenschlichkeit statt Rassismus

Unter dem Motto "Mitmenschlichkeit statt Rassismus" gedachten Bürger in Traunstein am Freitag Abend der Opfer des Nationalsozialismus . − Fotos: awi Unter dem Motto "Mitmenschlichkeit statt Rassismus" gedachten Bürger in Traunstein am Freitag Abend der Opfer des Nationalsozialismus . − Fotos: awi



Still mit einem Lichterkreis gedachten Bürger am Freitagabend am Stadtplatz Traunstein der Opfer des Nationalsozialismus. Am 27. Januar jährte sich zum 72. Mal die Befreiung des Konzentrationslagers Auschwitz. Dieser Tag wurde 1996 vom damaligen Bundespräsidenten Roman Herzog zum Tag des Gedenkens an die Opfer des Nationalsozialismus erklärt. Das Netzwerk "Bunt statt braun im Landkreis Traunstein", das sich aus Vertretern von Kirchen, gesellschaftlichen Organisationen und Gewerkschaften zusammensetzt, hatte die Gedenkveranstaltung organisiert.

Mit einem Transparent, auf dem "Mitmenschlichkeit statt Rassismus" stand, forderten die Initiatoren auf, Gesicht zu zeigen und sich für ein gutes Miteinander ohne Ausgrenzung zu engagieren. Die Befreiung des Konzentrationslagers Auschwitz mahne und rufe zu Mitmenschlichkeit auf. Eine geschwenkte Israel-Fahne zeigte die Solidarität des Teilnehmers mit dem jüdischen Staat.

Hans Gandler vom Deutschen Gewerkschaftsbund (DGB) stellte fest, man wolle derer gedenken, die in Barbarei gestorben sind. Er warb dafür, aus der Vergangenheit Lehren für die Zukunft zu ziehen. Wie Friedbert Mühldorfer von der Vereinigung der Verfolgten des Naziregimes – Bund der Antifaschistinnen und Antifaschisten sagte, mache das Geschehen von damals eine Auseinandersetzung damit in der heutigen Zeit erforderlich. Er wies darauf hin, dass es in Bayern im vergangenen Jahr 176 Straftaten mit antisemitischem Hintergrund gegeben habe. 1800 fremdenfeindliche Taten seien registriert worden. Das Gedenken an die Opfer des Naziregimes sei Erinnerung und Mahnung für heute.

Auf Transparenten nahmen Teilnehmer der Kundgebung Stellung gegen Rassismus. Auf Transparenten nahmen Teilnehmer der Kundgebung Stellung gegen Rassismus.