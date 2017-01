17 Garden beim Showtanz-Abend der Elfer im Postsaal

Die "Hausherren" kamen zum Schluss: Unter dem Motto "In Trostberg sind die Affen los!" freuten sich die Elfer über Tarzan als Baby. − Fotos: fam Die "Hausherren" kamen zum Schluss: Unter dem Motto "In Trostberg sind die Affen los!" freuten sich die Elfer über Tarzan als Baby. − Fotos: fam



Einen wahren Akrobatik-Marathon haben die Trostberger Elfer am Samstagabend auf die Beine gestellt. Die Faschingsfreunde hatten zum neunten Showtanz-Abend mit über fünfstündigem Show-Programm in den Postsaal geladen, 17 Garden und Formationen aus nah und fern waren dem Ruf gefolgt. Und etwa 250 Zuschauer – der Saal war ausverkauft. (Eine Fotostrecke finden Sie hier)

Die Ehre, den Abend zu eröffnen, oblag den jüngsten Tänzern – angefangen von den Nachbarn, der Jugendtanzgruppe des TSV Heiligkreuz. Überhaupt waren die Lokalmatadore stark vertreten: Die Erwachsenen-Tanzgruppe des TSV Heiligkreuz, die "Dancin' Shoes" des TSV Trostberg und natürlich die "Hausherren" – die Trostberger Elfer mit ihrer Garde sowie ihrem Prinzenpaar Sandra I. und Oliver I. Zwischen den Vorführungen sorgte Alleinunterhalter Roman Rauschhuber dafür, dass auch die Besucher tanzen konnten.



Wettkampferprobt: Die "Dancin’ Shoes" des TSV Trostberg sind regelmäßig bei nationalen und internationalen Meisterschaften mit von der Partie Wettkampferprobt: Die "Dancin’ Shoes" des TSV Trostberg sind regelmäßig bei nationalen und internationalen Meisterschaften mit von der Partie



So bunt und vielfältig wie die Kostüme der Tänzer waren auch die Themen. Da schwirrten Hexen, Häftlinge, Affen und Figuren aus "Biene Maja" über die Bühne. Oftmals hatten die Garden spektakuläre Würfe einstudiert. Aber alles lief gut, es ging ohne Verletzungen vonstatten. Einige Garden halten den Trostberger Elfern schon lange die Treue. So ist die Gruppe des SV Unterneukirchen bereits seit den Anfängen der Showtanz-Abende mit von der Partie – damals noch in der Kindergruppe. Vollen Einsatz zeigten die "Celebrations" von der Faschingsgesellschaft Neuötting – obwohl krankheitsbedingt sieben Tänzer passen mussten. − famMehr lesen Sie am Montag, 30. Januar, im Trostberger Tagblatt/Traunreuter Anzeiger.



Auch die Jüngsten feuerten die Tanzformationen an. Auch die Jüngsten feuerten die Tanzformationen an.





Aus der nächsten Nachbarschaft war die Tanzgruppe des TSV Heiligkreuz zum Showtanz-Abend in den Postsaal gekommen. Aus der nächsten Nachbarschaft war die Tanzgruppe des TSV Heiligkreuz zum Showtanz-Abend in den Postsaal gekommen.