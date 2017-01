Hoher Besuch und Versteigerungen beim "Bunten Abend"

Der heiße Swinger-Abend von Dieter (Christian Kellendorfer, von links), Ruth (Claudia Schrott), Konrad (Florian Strasser) und Marianne (Angelika Kellendorfer) endet nicht für jeden Teilnehmer zufriedenstellend. − Foto: Englschallinger Der heiße Swinger-Abend von Dieter (Christian Kellendorfer, von links), Ruth (Claudia Schrott), Konrad (Florian Strasser) und Marianne (Angelika Kellendorfer) endet nicht für jeden Teilnehmer zufriedenstellend. − Foto: Englschallinger



Keine Kosten und Mühen hat der Faschingsclub Tittmoning für die 49. Ausgabe des "Bunten Abends" gescheut, um das Publikum zu beeindrucken. Neben Howard Carpendale, Roberto Blanco, Ross Anthony, Marianne Rosenberg, Karel Gott und den Wildecker Herzbuben gaben sich weitere berühmte Sänger das Mikrofon in die Hand, um ihre bekanntesten Hits darzubieten. Mehr Fotos des Abends finden Sie hier.

Einen Trumpf unter den Ehrengästen holte der Faschingsclub gleich zu Beginn der Premiere am Wochenende auf die Bühne im Tittmoninger "Braugasthof". Zwar erhob sich keiner der überraschten Zuschauer nach der Aufforderung von Faschingsclub-Vorsitzendem und Moderator Johann Heiß – besser bekannt als "Hasso" – zur amerikanischen Hymne von den Plätzen. Doch ihnen stand kurz darauf kein geringer als der neue US-Präsident Donald Trump (Uwe Klages) gegenüber, um seine Antrittsrede zu halten.

In einem deutsch-englischen Sprachmix berichtete "Trump" mit Hilfe einer Dolmetscherin (Sabrina Maier) von seiner Anreise über "Watercastle", "Santacruz" und "Churchhome" nach Tittmoning, wo er beim Landeanflug das Neubaugebiet Pillerfeld und das Gelände der"Baumschule Kreuzer zerstört habe. Zur Erheiterung des Publikums ließ sich Trump ein "beautyramer" von "Mr. Hot" servieren und stutzte ein wenig, als er nach einem fehlerhaften Kennedy-Zitat einen "Berliner" überreicht bekam. Am Ende freute sich der US-Präsident, seinen Besuch nicht in Mainz, Köln oder Düsseldorf, sondern "in der Faschingshochburg Tittmoning" zu beginnen.

Selbstverständlich, dass bei zwischen der Prominenz das Stadtoberhaupt nicht fehlen durfte. Im Sketch "Bares für Rares" machte Konrad Schupfner (Matthias Stadler) mit der Versteigerung der kostenintensiven Tittmoninger Burg den Anfang, blieb aber auf ihr sitzen. Beliebt bei den Bietern war dagegen das "Elektroauto", da mit ihm "ein kostenfreier Dauerparkplatz auf dem Stadtplatz" heraussprang.