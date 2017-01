Tenglinger Kapelle macht sich bereit für das 70-Jahr-Jubiläum

Die neu gewählte Vorstandschaft des Musikvereins Tengling: Katharina Baumann, Toni Baldauf, Max Mraz, Katharina Wenig, Martin Müller und Hubert Fellner. Dritter von rechts ist Musikmeister Armin Maiwälder. − Foto: Aßmann Die neu gewählte Vorstandschaft des Musikvereins Tengling: Katharina Baumann, Toni Baldauf, Max Mraz, Katharina Wenig, Martin Müller und Hubert Fellner. Dritter von rechts ist Musikmeister Armin Maiwälder. − Foto: Aßmann



Hubert Fellner lenkt auch in den kommenden zwei Jahren die Geschicke des Musikvereins Tengling. Im Rahmen der Jahreshauptversammlung im Neuwirt in Tengling wurde der Vorstand einstimmig in seinem Amt bestätigt. Als sein Stellvertreter fungiert weiterhin Toni Baldauf. Den Posten des Kassiers und Schriftführers hat in Personalunion weiterhin Katharina Wenig inne. Zur Jugendbeauftragten bestimmte die Versammlung erneut Katharina Baumann; als Kassenprüfer wurden Martin Müller und Max Mraz gewählt.

Wie wandlungsfähig die Musikkapelle Tengling ist, brachte Fellner in seinem Tätigkeitsbericht zum Ausdruck. Ob bei den klassischen Kirchenkonzerten in Mariä Burg, den zahlreichen kirchlichen und weltlichen Festen und Veranstaltungen in der Gemeinde oder als stimmungsvolle, moderne Festzeltmusi, die die Besucher rasch in Hochstimmung versetzt – die Musikkapelle Tengling deckt das gesamte abwechslungsreiche Blasmusik-Repertoire ab.

Seit exakt zehn Jahren steht Fellner an der Spitze des Musikvereins, der aktuell 291 Mitglieder zählt. "Bei meinem Amtsantritt war es mir wichtig, die Finanzen des Vereins auf ein tragfähiges Fundament zu stellen, um die ständig wachsenden Kosten in den Griff zu bekommen", erinnerte er in seinem kurzen Rückblick. Dies sei durch die Steigerung der Mitgliederzahlen und eine Beitragsanpassung gelungen. Zahlreiche erfolgreiche Musikfeste, viel versprechende Veranstaltungen und beachtenswerte Konzerte habe er seitdem als Vorstand begleiten dürfen, doch am nachhaltigsten habe sich bei ihm das 60. Gründungsfest der Musikkapelle eingeprägt. Auch im kommenden Jahr haben die Tenglinger Musikanten Grund zum Feiern: Vom 30. Mai bis 3. Juni 2018 begeht man das 70-jährige Bestehen der Blaskapelle. Ein Festausschuss werde dazu in Kürze gebildet, kündigte Fellner an. "Und wenn wir alle zusammenhelfen, wird es wieder so ein schönes Fest wie 2009", war der Vorstand voller Vorfreude. − mia