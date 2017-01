Das TRY BUH Festival – Ein Fest der Jugend +++Fotos

Die beiden Schwestern Sophie (rechts) und Lena Haslberger von der Band SweetLemon brachten die Besucher des TRY BUH Festivals mit ihrem Swing-Sound auf der Tanzfläche in Schwung. Die beiden Schwestern Sophie (rechts) und Lena Haslberger von der Band SweetLemon brachten die Besucher des TRY BUH Festivals mit ihrem Swing-Sound auf der Tanzfläche in Schwung.



Standing Ovations für eine 19-jährige Harfenistin, die einen Band-Contest gewinnt, und ein schwer beeindruckter Tatort-Schauspieler Richy Müller, der den Hut zieht vor regionalen Schüler-Theatergruppen: Der TRY Day of Arts am Freitag war ein Paukenschlag von über 100 Schülern, der sämtliche Vorurteile, wonach Jugendliche sich nur für ihre Smartphones interessieren, erschüttern dürfte. In mehreren Kreativ-Wettbewerben im Kulturhaus Traunstein zeigten zahlreiche junge Schauspieler, Musiker, Maler, Grafiker und Fotografen ihre künstlerischen Talente. Beim anschließenden TRY BUH Festival standen die besten dann mit Nachwuchskünstlern aus ganz Bayern auf der Bühne und rockten gemeinsam bis spät in die Nacht.

"Ich finde es toll, was hier heute los ist. Und da heißt es immer, es wird nichts für die Jugend gemacht", sagte Evi Dettl von Radio BUH und Mitorganisatorin des Kreativ-Tags am Freitag. Gemeinsam mit dem Gründer und Vorstand der Stiftung TRY Crossover, Christoph Karrasch, führte sie durch die gemeinsame Veranstaltung. Die Vorbereitungen zum künstlerischen Finale hatten aber schon Monate im Voraus begonnen: An zwei Workshop-Tagen hatten die teilnehmenden Schüler mit hochkarätigen Coaches ihre Talente ans Licht gebracht.

Veranstalter Christoph Karrasch zeigte sich nach einem langen Abend zufrieden mit dem Festivalverlauf: "Es war eine sehr runde Veranstaltung. Die Performances der Schüler waren Wahnsinn! Und sie hatten die Möglichkeit, mit Profis erstmals auf einer richtigen Bühne zu stehen." Auch im nächsten Jahr soll es die TRY Days of Arts wieder geben. − Foto/Text: nb

