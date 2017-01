Kinderschänder aus Traunreut posiert mit Opfer im Internet

Vor der Festnahme des 27-Jährigen war dieses Bild des Traunreuters noch unverfälscht gezeigt worden. − Foto: dpa Vor der Festnahme des 27-Jährigen war dieses Bild des Traunreuters noch unverfälscht gezeigt worden. − Foto: dpa



Nach der Festnahme eines 27-jährigen Kinderschänders in Traunreut (Lkr. Traunstein) am vergangenen Donnerstagabend sind die Ermittler der Kripo Traunstein derzeit dabei, die sichergestellten Beweise auszuwerten und weitere Zeugen zu befragen. Gefasst wurde der Mann, weil ihn ein Arbeitskollege am vergangenen Donnerstag auf Fahndungsbildern des Bundeskriminalamtes erkannt hat. Noch am selben Tag nahmen Zivilfahnder aus Traunstein den Traunreuter dann an seinem Arbeitsplatz, bei einem Unternehmen in seiner Heimatstadt, fest.

Die Bestürzung über die Anschuldigungen und mutmaßlichen Taten sind bei den Kollegen entsprechend groß; seine Verhaftung war auch am Montag in der Firma Gesprächsthema Nummer eins. Äußern wollte sich zu dem 27-Jährigen gegenüber der Heimatzeitung auch am Montag niemand. Auch an seinem bisherigen Zuhause war er wohl eher unauffällig.

Ein Nachbar erklärte, dass der Mann dort erst seit kurzem wohne und er ihn nicht kenne. Einschlägig vorbestraft war der Traunreuter ebenfalls nicht. Sehr präsent ist der Tatverdächtige im Internet, auch wenn aus Datenschutzgründen die Heimatzeitung darauf verzichtet, seinen Namen zu nennen. Dadurch wären auch Rückschlüsse auf sein Opfer möglich.

Das heute elf Jahre alte Mädchen wurde von dem Mann in Traunreut missbraucht. Bilder von dem heute 27-Jährigen mit dem damals acht Jahre alten Kind sind bis heute im Internet zu finden. So posiert er auf seinem Facebook-Auftritt öffentlich mit dem Mädchen. Auf dem Internetportal Instagram sind der 27-Jährige und das Mädchen auf sechs Bildern zu sehen. Auf einem Foto küsst der Traunreuter das Kind sogar.

Sein Exhibitionismus brachte letztlich auch das Bundeskriminalamt auf die Spur des Mannes. Im sogenannten Darknet, einem geschlossenen Bereich des Internets, in den man normalerweise nur auf Einladung von Personen innerhalb dieses Netzbereichs gelangt, veröffentlichte der Traunreuter Bilder und Videos des Mädchens. Die Szenen zeigen das Kind unter anderem unbekleidet in einem Wohnzimmer, im Hintergrund läuft ein Fußballspiel. Auf einigen Bildern ist auch der 27-Jährige – teils unbekleidet – zu sehen.

Entstanden sind die Bilder und Videos zwischen Juni 2014 bis August 2015. Damals soll der Täter mit der Mutter des Mädchens zusammengelebt haben. Aufgrund der im Darknet veröffentlichten Aufnahmen geht die ermittelnde Generalstaatsanwaltschaft Frankfurt derzeit von 26 Missbrauchsfällen an dem damals rund acht Jahre alten Mädchen aus.

Der 27-Jährige sitzt derzeit in der Justizvollzugsanstalt Reichenhall. Ob er sich bisher zu den Vorwürfen geäußert hat, wollte Oberstaatsanwalt Georg Ungefuk von der Generalstaatsanwaltschaft Frankfurt am Main am Montag nicht sagen. − hr

