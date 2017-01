Arbeitslosigkeit in heimischen Landkreisen gestiegen – wie immer im Januar

Die Arbeitslosenquote im Agenturbezirk Traunstein betrug im Januar 4,3 Prozent, eine Steigerung gegenüber Dezember um 0,8 Punkte. 2215 Menschen mehr als im Vormonat, aber 30 weniger als im Vorjahresmonat sind arbeitslos. Insgesamt sind in den vier Landkreisen 11577 Menschen auf Arbeitssuche. Die Ar-beitslosenquoten in den einzelnen Landkreisen: Traunstein 3,8 Prozent; Altötting 4,1 Prozent, Berchtesgadener Land 5,4 Prozent und Mühldorf 4,5 Prozent.

"Die Entwicklung ist in der Winterarbeitslosigkeit der Außenbe-rufler begründet, von denen die meisten eine Wiedereinstellungszusage fürs Frühjahr haben", erläutert Jutta Müller, Vorsitzende der Geschäftsführung der Agentur für Arbeit Traunstein. "Mit saisonalen Schwankungen müssen wir jedes Jahr umgehen. Anzeichen für eine konjunkturelle Abschwächung können aus den vorliegenden Daten nicht abgeleitet werden." 2443 Ab- und 4654 Neumeldungen im Januar machen die Bewegung auf dem Arbeitsmarkt deutlich. "3350 Neumeldungen kommen von Menschen direkt aus Erwerbstätigkeit", erläutert Müller, "das sind knapp 72 Prozent. Der weitaus überwiegende Anteil dieser Kunden wird sich innerhalb der nächsten drei Monate, sobald die Witterung es zulässt, wieder abmelden." Der Stellenbestand ist mit insgesamt 3089 Angeboten nur moderat um 95 zurückgegangen. − redEinen ausführlichen Bericht über die Entwicklung in Ihrem Landkreis lesen Sie in der Mittwoch-Ausgabe, 1. Februar 2017, in den einzelnen PNP-Regionalausgaben.