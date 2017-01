Blitzeis: Bauhof im Dauereinsatz – Trotzdem viele Verletzte

Die Hälfte des Salzberges ist schon weg. Bauhofleiter Alois Englbrechtinger (links) und seine Leute hatten im Januar viel zu tun. − Foto: luh Die Hälfte des Salzberges ist schon weg. Bauhofleiter Alois Englbrechtinger (links) und seine Leute hatten im Januar viel zu tun. − Foto: luh



Im nördlichen Landkreis Traunstein war es zwar nicht so schlimm wie in Niederbayern, aber auch hier hat das Blitzeis am Dienstagmorgen einiges ins Rutschen gebracht. Die Bauhofmitarbeiter der Stadt Trostberg waren seit 4 Uhr morgens unterwegs, um die eisglatten Stellen auf den Trostberger Straßen und Gehwegen zu entschärfen. Dennoch gab es auch in den Kliniken in Trostberg und Traunstein jede Menge zu tun: Viele Menschen waren mit Sturzverletzungen in die Notaufnahme gekommen.

Ralf Reuter, Unternehmenssprecher der Kliniken Südostbayern AG, sagte auf Nachfrage der Heimatzeitung: "Es geht recht rund." Viele Fußgänger seien ausgerutscht und hätten sich am Kopf verletzt oder sich "Glatteis-typische Frakturen" zugezogen – das heißt, sie brachen sich bei dem Versuch ihren Sturz abzufangen, das Handgelenk. Alte wie auch junge Menschen, so Reuter.

In Trostberg habe sich zwar der Regen auf dem gefrorenen Boden nicht gleich in einen riesigen Eispanzer verwandelt wie in Ostbayern, eisig war es aber schon. "Der ganze Bauhof ist im Einsatz", sagte Bauhofleiter Alois Englbrechtinger am Vormittag. An besonders rutschigen Stellen würden die Schneepflugfahrer mehr Salz streuen, damit sich das Eis löst. Gemäß Straßenreinigungsverordnung der Stadt werden die Geh- und Radwege nicht mit Streusalz, sondern mit Splitt gestreut.

Nach den vielen milden und trockenen Wintern hatte der Bauhof der Stadt Trostberg seit Anfang Januar richtig viel zu tun. "Es waren nur wenige Tage dabei, an denen wir nicht gefahren sind", sagt Englbrechtinger. Das macht sich in der Streusalz-Lagerhalle bemerkbar: "Die Hälfte ist schon weg." Von den ursprünglich 250 Tonnen Salz seien bereits rund 180 Tonnen verstreut worden. − luh/kadMehr lesen Sie am Mittwoch, 1. Februar, im Trostberger Tagblatt/ Traunreuter Anzeiger.