Warum Palmkätzchen so wichtig für die Bienen sind

Herbert Kern (links) freut sich über die silberne Ehrennadel, die ihm Helmut Hofmeister für 15 Jahre Vereinstreue überreichte. Rechts die neue, gespendete Kerze, die später einmal bei der Beerdigung eines Vereinsmitglieds am Altar der Kirche leuchten soll. −Foto: Caruso



Ganz gleich, ob einer nur fünf Bienenvölker hat oder aber hundert: Für alle Imker beginnt das Bienenjahr, wenn die ersten Spürbienen die Umgebung nach Nahrung absuchen, um dann per Schwänzeltanz ihrem Volk mitzuteilen, wo es schon etwas zu holen gibt. "Dies war im letzten Jahr besonders spannend, denn der warme Winter 2015/16 hat dazu geführt, dass die Bienen keine echte Winterpause eingelegt und durchgebrütet haben. Dadurch waren sie geschwächt und anfälliger als sonst", berichtete der Vorsitzende des Imkervereins Kirchanschöring, Helmut Hofmeister, auf der Jahreshauptversammlung beim Rothlerwirt.

Der Verein hat 50 Mitglieder, darunter viele neue und vor allem junge "Jungimker", die von den faszinierenden Bienen mit ihrem hochorganisierten "Staatswesen" begeistert sind. 42 aller erwachsenen Vereinsangehörigen und zwei Jugendliche halten Bienen, zusammen etwa 270 Völker.

Der Versammlungsabend zeigte auch, dass die vielen Hobbyimker nicht nur am Ertrag, dem Honig, interessiert sind, sondern auch an der Natur. Daher macht man sich große Gedanken über die Entwicklung und das Wohlergehen der Bienen, besonders nach so einem milden Winter, in dem beispielsweise auch die Varroamilbe überlebte und ganze Völker bedrohte. "Selbst wenn wir diesen Schädling ganz gut in den Griff kriegen, lauern da neben Insektiziden noch ganz andere Gefahren, die den Bestand und die Population von Bestäubern aller Art, also auch den der Honigbienen, bedrohen: Das Nahrungsangebot." Laut Hofmeister werden unter anderem durch die aus- und aufgeräumte Landschaft den Bienen vielerorts die Nahrungsmöglichkeiten geraubt.

Für die Bienenvölker seien die blühenden Palm- und Weidenkätzchen von großer Bedeutung, weil sie eine der ersten Nahrungsquellen für seien. Nur leistungsfähige und gesunde Bienenvölker seien in der Lage, ihre vielfältigen Aufgaben zu erfüllen. Daher sei es den Imkern wichtig, dass frei wachsende Weiden und Palmbäume im Rahmen von Säuberungsaktionen nicht entfernt werden, vielmehr solle man Weiden stehen lassen oder wieder nachsetzen. − acMehr zum Thema lesen Sie am Mittwoch, 1. Februar, in Ihrer Südostbayerischen Rundschau.