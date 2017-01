In Tittmoning: Altes Denkmal wird saniert, neue gefunden

Der obere Teil der Tittmoninger Friedhofskapelle. Ihr Dach wird heuer neu eingedeckt – es ist undicht. − Foto: Englschallinger Der obere Teil der Tittmoninger Friedhofskapelle. Ihr Dach wird heuer neu eingedeckt – es ist undicht. − Foto: Englschallinger



Gegen Ende des vergangenen Jahres ist es aufgefallen: Das Dach der Tittmoninger Friedhofskapelle ist undicht, es muss erneuert werden. Da das Bauwerk unter Denkmalschutz steht, befasste sich der städtische Bauausschuss in seiner jüngsten Sitzung damit. Einstimmig genehmigte das Gremium die Sanierung. Im Haushalt stehen dafür 150000 Euro bereit. Robert Lex (Ökoliste) wollte wissen, wem die Kapelle gehöre und ob mit einem Zuschuss von Kirchenseite zu rechnen sei.

Bürgermeister Konrad Schupfner verneinte die letzte Frage. Ob die Stadt Mittel aus der Denkmalförderung erhalten werde, müsse man noch sehen. "Wie die Burgkapelle ist die Friedhofskapelle Eigentum der Stadt", sagte er. Nur der Altar gehöre der Kirche. Auf eine Frage von Ludwig Binder (Mitbürger) gab er zur Auskunft, dass die Eindeckung wohl gleich bleiben werde.

Zwei weitere Denkmalschutz-Themen standen auf der Agenda des Bauausschusses. Beide Male sollte die Stadt sich zu einem Bodendenkmal, welches das Landesamt für Denkmalpflege gefunden hatte, äußern. Das Gremium entschied, dass es an den Stellungnahmen des Denkmalamts nichts korrigieren oder ergänzen will. Laut Oliver Maier aus dem Bauamt der Stadt hat das Landesamt sie im November 2016 entdeckt, als Mitarbeiter digitale Geländemodelle und Luftbildaufnahmen auswerteten. Ein Burgstall aus dem hohen oder späten Mittelalter, nordöstlich von Ollerding gelegen, sowie eine keltische Viereckschanze aus vorchristlicher Zeit im Osten von Alterfing sollen in die Denkmalliste aufgenommen werden. − smbMehr zum Thema lesen Sie am Mittwoch, 1. Februar, in Ihrer Südostbayerischen Rundschau.