Mieterverein startet mit erweitertem Service ins neue Jahr

Mit einer Reihe von Neuerungen und neuen Serviceangeboten ist der Mieterverein Chiemgau und Berchtesgadener Land ins neue Jahr gestartet. Er berät zu allen Fragen, die das Thema Wohnraummiete und das Verhältnis von Mieter und Vermieter betreffen. Die Mitglieder – aktuell 1700 – kommen aus ganz Südostbayern mit Schwerpunkten in den Landkreisen Traunstein und Berchtesgadener Land.

Der neu gewählte Namen (bisher: Mieterverein BGL) signalisiert bereits, dass der Verein mit Sitz in Bad Reichenhall künftig auch im Chiemgau stärker mit seinen Beratungs- und Serviceleistungen präsent sein will. Mit der Vorsitzenden Christine Effner und Susanne Bulenda-Weiß stehen zwei versierte Rechtsanwältinnen für die Beratung am Telefon zur Verfügung. Nach entsprechender Fortbildung steht seit Januar ergänzend auch Gabi Streb, die langjährige Sekretärin der Geschäftsstelle in Bad Reichenhall, als Ansprechpartnerin zur Verfügung.

Die telefonischen Beratungszeiten: Montag von 9 bis 13 Uhr in Bad Reichenhall, Tel. 08651/ 714500, am Dienstag von 16 bis 18 Uhr sowie am Mittwoch von 9 bis 13 Uhr in Traunstein, Tel. 0861/69617, und am Donnerstag von 10 bis 12 Uhr in Kolbermoor, Tel. 08031/2302034. − aeEinen ausführlichen Bericht lesen Sie in der Mittwoch-Ausgabe, 1. Februar 2017, von Trostberger Tagblatt, Traunreuter Anzeiger und Südostbayerischer Rundschau.