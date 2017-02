Originale Mozart-Abschrift weckt Interesse des Mozarteums

Auf die Original-Handschrift des Seeoner Abtes Lambert Neusser, die im Besitz des Stadtmuseums Trostberg ist, sind Stadtheimatpfleger Dr. Rainer Lihotzky und Jürgen Schweikart vom Museumsteam stolz. Auf die Original-Handschrift des Seeoner Abtes Lambert Neusser, die im Besitz des Stadtmuseums Trostberg ist, sind Stadtheimatpfleger Dr. Rainer Lihotzky und Jürgen Schweikart vom Museumsteam stolz.



Über das stabile, leicht samtige Büttenpapier, das lediglich an den Rändern etwas abgegriffen ist, tanzen lebendige Notenkolonnen. Gleichmäßig große, schwarze Notenköpfe mit filigranen Notenhälsen. Nur manche Balken, die Notengruppen verbinden, sind hie und da etwas zittrig. Darunter wurde mit kunstvoller, geschwungener Schrift der Text notiert. "Kyrie eleison…". Die schwarze Tinte auf dem Deckblatt ist nur leicht ausgebleicht. "Missa in G – 4 voci – 2 violini e Basso – Del Sign. Wolfgango Mozart", steht da. "Das ist eine Abschrift der Missa Brevis in G-Dur von Wolfgang Amadeus Mozart, die der ehemalige Seeoner Abt Neusser handschriftlich angefertigt hat", erklärt Stadtheimatpfleger Dr.Rainer Lihotzky. "Und diese Original-Handschrift aus der Zeit um 1800, die im Bestand des Stadtmuseums Trostberg ist, wird jetzt einen Beitrag für das neue Köchel-Verzeichnis leisten."

Ob die Messe, die der Abt abgeschrieben hat, nun wirklich aus der Feder von Wolfang Amadeus Mozart stammt, sei dahingestellt. Den Trostberger Stadtheimatpfleger und seinen Partner im Museumsteam, Jürgen Schweikart, freut es in jedem Fall sehr, dass sich die Musikwissenschaftler am Mozarteum für die Abschrift aus Seeon beziehungsweise Trostberg interessieren.

Wie die Originalabschrift der Mozartmesse den Weg ins Stadtmuseum Trostberg fand, ist laut Lihotzky nicht bekannt. "Bei den Museumsführungen zeige ich gerne die Handschrift her. Auch um die Verbundenheit der Region mit Wolfgang Amadeus Mozart aufzuzeigen", erzählt der Stadtheimatpfleger. Ein Besucher habe dann im Mozarteum in Salzburg von der Abschrift berichtet. "Und wir haben ein Mail bekommen, ob wir eine Kopie der Handschrift dem Mozart-Institut der digitalen Mozart-Edition zur Verfügung stellen würden. Der Bitte sind wir natürlich gerne nachgekommen", so Lihotzky.



Im Entstehungsjahr 1772 wurde die Missa Brevis in G-Dur unter der Werknummer KV140 im Köchelverzeichnis von 1964 eingeordnet.



Seit vielen Jahren arbeiten die Musikwissenschaftler schon an einer Revision des Köchel-Verzeichnisses. Ob die Trostberger Abschrift im Anhang des neuen Köchel-Verzeichnisses aufgeführt wird, weiß Lihotzky nicht. Er hat aus Salzburg erfahren, dass die Neuauflage Ende dieses Jahres herauskommen soll.

Einen ausführlichen Bericht lesen Sie am 27. Januar in der Heimatzeitung.