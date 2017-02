Nach fünf Jahren Pause: Asten gewinnt Fünf-Feuerwehr-Eisstockschießen

Mit Spannung verfolgen die Mitglieder der fünf Ortsfeuerwehren jeden Eisstock. − Foto: Englschallinger Mit Spannung verfolgen die Mitglieder der fünf Ortsfeuerwehren jeden Eisstock. − Foto: Englschallinger



Nach einer wetterbedingten Pause von fünf Jahren gab es am vergangenen Wochenende endlich eine Fortsetzung des beliebten Eisstockturniers der Tittmoninger Feuerwehren. Hatte es in den vergangenen Wintersaisonen keine geeigneten Eisflächen im Gebiet der fünf Feuerwehren Tittmoning, Kirchheim, Kay, Asten und Törring gegeben, wartete in diesen Tagen eine mehr als 15 Zentimeter dicke Eisschicht im Strandbad Tengling auf das fünfte Eisstockturnier der Ortsfeuerwehren.

Bei eisigen Temperaturen und herrlichstem Sonnenschein holten rund 120 Feuerwehrmitglieder ihre nach der jahrelangen Pause verstaubten Eisstöcke aus dem Keller, um sie – wieder hochpoliert – auf den zwei präparierten Bahnen sanft über das Eis gleiten zu lassen. Im Modus "Jeder gegen Jeden" lieferten sich die Mannschaft bis zum Schluss ein spannendes Kopf-an-Kopf-Rennen. Als diesjähriger Organisator des Eisstockturniers sorgte die Feuerwehr Törring in den Spielpausen für einen Imbiss und dafür, dass sich die Mannschaften mit heißen Getränken aufwärmen konnten.

Am Abend fand die Siegerehrung im Gasthaus Glück in Ledern statt. Den Wanderpokal hielt am Ende mit 5:3 Punkten (57 Plusstöcke) die Feuerwehr Asten in Händen. Mit Freude nahm Sieger-Moar Franz Danzl die Trophäe entgegen.