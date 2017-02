Mindestlohn und Recht auf Wohnung in Verfassung geregelt

Rot ist Programm: Der SPD Ortsverein mit (Herbert Kusstatscher von links), Anton Litzinger, MdL Günther Knoblauch, Gerti Winkels, Christian Stoib, Robert Jekel, Ernst Ziegler und Günther Dzial. − Foto: mix Rot ist Programm: Der SPD Ortsverein mit (Herbert Kusstatscher von links), Anton Litzinger, MdL Günther Knoblauch, Gerti Winkels, Christian Stoib, Robert Jekel, Ernst Ziegler und Günther Dzial. − Foto: mix



Beim ersten Neujahrsempfang der Traunreuter SPD sprach der Landtagsabgeordnete Günther Knoblauch über "70 Jahre Bayerische Verfassung". Der Redner ging auch auf die jüngsten Ereignisse in der Partei ein und erklärte: "Wir können stolz auf Martin Schulz sein. Deutschland könnte nichts Besseres passieren, als dass so ein erfolgreicher Mann unser Kanzler wird."

Das Jahr 2016 hat nach den Worten des Abgeordneten einige unangenehme Überraschungen gebracht, darunter den Brexit und die Wahl von Donald Trump zum Präsidenten der USA. "Doch seit letztem Sonntag können wir viel froher in die Zukunft schauen", erklärte der Redner in Anspielung auf die Kandidatur von Martin Schulz. Dieser kenne die Probleme der Menschen aus seiner Zeit als Bürgermeister ganz genau, wisse, was die Leute bewegt, und spreche offen an, was sie brauchen.

Das Thema seines Vortrages beim Neujahrsempfang war jedoch die Bayerische Verfassung, die seit 70 Jahren besteht. Günther Knoblauch hat sich intensiv mit ihr befasst und stellt fest: "Wir können richtig stolz sein auf unsere Verfassung. Ich würde mir bei manchen Abgeordneten wünschen, dass sie ab und zu mal hinein schauen. Viele Dinge sind dort schon vorgegeben, die bei uns immer wieder in Frage gestellt werden."

So wurde schon vor 70 Jahren festgehalten, dass jeder Bürger Anspruch hat auf eine angemessene Wohnung und "die Förderung des Baues billiger Volkswohnungen". Heute seien bezahlbare Wohnungen Mangelware und es gebe kaum noch sozialen Wohnungsbau in Bayern. Zum Vergleich führte Knoblauch an, dass allein in Hamburg 12000 Sozialwohnungen im gleichen Zeitraum gebaut würden, in dem in Bayern lediglich 1600 entstanden seien. Und auch in Österreich gebe es Mietpreise, "davon können wir nur träumen".

Im Artikel 166 wird festgehalten, dass jedermann das Recht hat, "sich durch Arbeit eine auskömmliche Existenz zu schaffen" und in 168 steht unter anderem: "Männer und Frauen erhalten für gleiche Arbeit den gleichen Lohn". Davon sei man jedoch noch immer weit entfernt. Sogar die Möglichkeit, Mindestlöhne festzusetzen, ist schon in der Verfassung verankert, "die dem Arbeitnehmer eine den jeweiligen kulturellen Verhältnissen entsprechende Mindestlebenshaltung für sich und seine Familie ermöglichen". In Wirklichkeit sei in Sachen Mindestlohn erst jetzt der Anfang gemacht worden und das Einkommen reiche in vielen Fällen für den Unterhalt nicht aus.

