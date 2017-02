PopChorProjekt: Vielstimmiger und vielversprechender Auftakt

70 Sängerinnen und Sänger aus der ganzen Region waren beim Schnupperprobentag in der Aula der Heinrich-Braun-Schule dabei. - F.: privat 70 Sängerinnen und Sänger aus der ganzen Region waren beim Schnupperprobentag in der Aula der Heinrich-Braun-Schule dabei. - F.: privat



Das PopChorProjekt der Musikschule Trostberg findet große Resonanz – weit über die Stadtgrenzen hinaus. Bis aus Bad Reichenhall, Traunstein und Chieming kamen Sängerinnen und Sänger aller Altersgruppen zum Schnupper-Probentag in die Aula der Heinrich-Braun-Schule.

So durften Rebekka Thois und Karin Lischka einen nicht weniger als 70-stimmigen Chor in die klangvolle Kunst des modernen A-cappella-Gesangs einführen. Rhythmisches Aufwärmprogramm mit Bodypercussion, rein vokal erschaffene Glocken und Bassposaunen, Twäng-erzeugende Stimmband-Akrobatik mit Entengeschnatter und Hexengelächter: die Teilnehmer hatten sicht- und hörbar großen Spaß am Erarbeiten der verschiedenen Arrangements.

Das lehrreiche musikalische Gemeinschaftserlebnis sorgt schon jetzt bei PopChor-Leiterinnen wie Sängern für große Vorfreude auf die fünf weiteren Probentage. − red