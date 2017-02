Bairisch in der Brückenschule

Den Hut, passend zum Text, hat Mustapha gleich auf. Damit es mit dem Singen besser klappt, steht der bairische Text vom "Huad, der drei Eckn hod" an der Tafel. − Fotos: cl Den Hut, passend zum Text, hat Mustapha gleich auf. Damit es mit dem Singen besser klappt, steht der bairische Text vom "Huad, der drei Eckn hod" an der Tafel. − Fotos: cl



Normalerweise sitzen Mustapha, Shaffi, Majid, Eshanulla, Kidane und Tsegazgi – sie kommen aus Afghanistan und Eritrea – am Mittwochabend gemütlich auf dem Sofa und sind froh, dass der Schul- und Arbeitstag geschafft ist. Doch an diesem Abend lernen die Burschen freiwillig weiter. Sie wollen endlich Bairisch lernen. Wochenlang hatten sie immer wieder beim Organisationsteam der Trostberger Brückenschule (Landkreis Traunstein) nachgefragt, ob dies nicht möglich wäre. "Ihr sprecht das immer, und wir verstehen nichts. Wir möchten das auch lernen!", verliehen sie ihrem Wunsch Nachdruck.

"Griaß eich" hatten Brigitte Bartl und Marianne Penn ihre Schüler im besten heimischen Dialekt begrüßt. Weil es sich mit Musik besser lernt, hatten sie für den Einstieg ein Lied gewählt. "Mei Huad der hod drei Eckn. Drei Eckn hod mei Huad. Und hod a ned drei Eckn, dann is a ned mei Huad", singt Christl Schmid, der musikalische Gast des Abends, mit Gitarrenbegleitung vor. Langsam sprechen alle die Worte nach. Es wird viel gelacht. Die jungen Männer radebrechen, so gut sie können, und bei Tsegazgi wird aus dem Huad schon mal der Hund.







Dann wird in verteilten Rollen ein Dialog vorgelesen. "Oiwei", "soi ma", "woas", "gseng", "ei-gstabt" oder "I siehgs": Der Sinn dieser Ausdrücke erschließt sich für die jungen Afghanen und Eritreer nicht auf das erste Hören und bedarf einiger Erklärung. Alltägliche Formulierungen wie "Grias di", "Pfiad di" und "Habe d’Ehre" gehen den jungen Flüchtlingen schon längst wie "g’schmiert" über die Lippen. In letzter Zeit haben sie auch gängige bairische Kraftausdrücke wie "Zefix", "Himmehrrschaftszeiten nomoi", "Birnbaam und Hoierer-staudn" aufgeschnappt. Jetzt wollen sie wissen, was das eigentlich bedeutet.

Schnell ist die Doppelstunde vorbei. Zum Abschluss gibt es einen Vokabeltest, bei dem die bairischen Wörter ins Deutsche übersetzt werden müssen. Gut aufgepasst haben die jungen Männer, Brigitte Bartl findet am Ende nur eine Hand voll Fehler. − cl