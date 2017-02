Verkehrsunfall: 66-Jähriger landet mit Auto im Garten

Der 66-jähriger Fahrer kam von der Straße ab und landete im Garten. − Foto: FDL/AKI Der 66-jähriger Fahrer kam von der Straße ab und landete im Garten. − Foto: FDL/AKI



Ein kurioser Verkehrsunfall hat sich am Donnerstagnachmittag gegen 17.30 Uhr in Traunstein ereignet. Nach Angaben eines Reporters vor Ort ist ein 66-Jähriger auf der Kammerer Straße stadteinwärts gefahren, als er aus bislang noch ungeklärten Gründen von der Straße abkam und in einem Garten landete.

Rettungskräfte der Feuerwehr Traunstein waren im Einsatz. Die Straße war im Bereich des Unfalls gut eine Stunde gesperrt. Der Fahrer wurde mit Verletzungen in ein Krankenhaus gebracht. − pnp