Teurer Winter: 200000 Euro für geräumte Straßen alleine im Januar

Seit Jahresbeginn waren die Bauhofmitarbeiter in TRaunreut (Lkr. Traunstein) täglich ab frühmorgens im Einsatz, um Schnee beiseite zu räumen oder zumindest zu streuen. Alleine im Januar wurden 180 Tonnen Streusalz ausgebracht und damit um rund 100 Tonnen mehr als den kompletten Winter vor einem Jahr. Unterm Strich entstanden dabei der Stadt alleine im Januar Kosten von rund 200000 Euro.

"Die letzten vier bis fünf Wochen waren wirklich sehr intensiv", beschreibt Bauhof-Leiter Josef Bernhofer die Situation für ihn und seine Mitarbeiter. Die intensiven Schneefälle und zuletzt der Eisregen forderten sie täglich. Beim Streusalz hatte man vorgesorgt und die beiden Silos am Bauhof mit insgesamt 240 Tonnen Salz waren gut gefüllt. "Normalerweise benötigen wir davon pro Morgenrunde fünf bis sechs Tonnen", so Bernhofer.

15 bis 20 Gramm werden bei normal vereisten Straßen pro Quadratmeter ausgestreut. In den vergangenen Tagen und Wochen gab es aber auch Zeiten, in denen die Menge auf das zwei- bis dreifache erhöht werden musste. Dazu mussten aus den Silos dann 25 bis 50 Tonnen Salz pro Tag geholt werden. Diese Menge ist umso beachtlicher, weil generell nur auf Hauptstraßen Salz gestreut wird.

Als die gelagerte Menge immer mehr zur Neige ging, orderte Bernhofer nach: "Ich habe vier Silowagen nachbestellt und bekam die Information, dass die Lieferung acht bis zehn Tage dauert." Kein Wunder, angesichts der andauernden Tiefstwerte hatten auch viele andere Kommunen bei der Saline in Bad Friedrichshall in Baden-Württemberg bestellt. Bernhofer konnte den Nachschub aber sichern, in dem er zumindest die Lieferung eines Silowagens erreichte: "Inzwischen sind unsere Silos wieder voll."

Damit ist der Bauhof auch für kommende Woche gerüstet, für die erneut eine sibirische Kälte prognostiziert wird. Wie schwierig die Disposition der richtigen Salzmenge ist, zeigt auch der Verbrauch des vergangenen Winters: "Da brauchten wir insgesamt nur 80 Tonnen Salz", so Bernhofer. Ob die Kältewelle in der kommenden Woche noch einmal heranrollt, oder nicht, der Bauhofleiter rechnet auf alle Fälle damit, dass die Streuwagen in den kommenden Wochen noch öfter ausrücken müssen: Erfahrungsgemäß kommt es bis März immer wieder zu Wetterbedingungen, die den Winterdienst erfordern. − hr

