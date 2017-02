Das Rote Kreuz ist schwer beschäftigt

Die Rettungskräfte des BRK-Kreisverbandes Traunstein rückten im Jahr 2016 zu mehr als 29000 Einsätzen aus. − Foto: BRK-Kreisverband Die Rettungskräfte des BRK-Kreisverbandes Traunstein rückten im Jahr 2016 zu mehr als 29000 Einsätzen aus. − Foto: BRK-Kreisverband



Beim Rettungsdienst des Bayerischen Roten Kreuzes (BRK) im Landkreis Traunstein sind die Einsatzzahlen auch im Jahr 2016 weiter gestiegen. Insgesamt 29078 Einsätze leisteten die Rettungskräfte des Kreisverbandes – eine Zunahme von sechs Prozent gegenüber 2015.

Mehr als die Hälfte aller Einsätze waren Krankentransporte (15662 Einsätze) – eine Zunahme von fast neun Prozent gegenüber 2015. Den zweitgrößten – und 2016 einzigen rückläufigen – Posten stellten die 4428 Notarzteinsätze dar. Die Zahl der Notfalleinsätze stieg leicht von 2643 (2015) auf 2685. Zudem wurden 104 Verlegungen mit Arztbegleitung durchgeführt. Der Neugeborenen-Holdienst wurde 19 Mal aktiv. Hinzu kommen nicht verrechnungsfähige Einsätze wie Gebietsabsicherungen oder Werkstattfahren.

Mit durchschnittlich 79 Einsätzen pro Tag leisteten die BRK-Rettungskräfte so viele wie nie zuvor im Landkreis. Und mit einem Anteil von 96 Prozent übernimmt das Rote Kreuz den Rettungsdienst im Landkreis Traunstein weiterhin nahezu komplett.

Jakob Goëss, der Leiter des BRK-Rettungsdienstes, führt die erneut gestiegenen Einsatzzahlen auf verschiedene Gründe zurück. "Einerseits beobachten wir in der Bevölkerung ein zunehmend risikobereiteres Freizeitverhalten, was eine vermehrte Zahl von Unfällen mit sich bringt. Zum anderen spielt die veränderte Krankenhauslandschaft eine Rolle. Die zunehmende Spezialisierung vieler Kliniken führt dazu, dass mehr Krankentransporte nötig sind, um die Patienten zu den erforderlichen Behandlungen bringen zu können." Und natürlich mache sich auch immer mehr die Alterung der Gesellschaft bemerkbar, so Goëss. "Im Alter ist man einfach anfälliger für Krankheiten und Verletzungen." Erfreut zeigte er sich darüber, dass 2016 die ersten Rettungskräfte des BRK-Kreisverbandes Traunstein die neue Weiterbildungsmaßnahme zum Notfallsanitäter erfolgreich abgeschlossen haben.

Bei den zurückgelegten Einsatzkilometern gab es erneut einen Rekordwert. 2016 kamen die 100 hauptamtlichen und 85 ehrenamtlichen BRK-Rettungsdienstmitarbeiter gemeinsam auf insgesamt 954742 Einsatzkilometer. Diese Zahl entspricht rund 1000 Mal der Fahrtstrecke zwischen Traunstein und Paris oder der zweieinhalbfachen Entfernung zwischen Erde und Mond. Pro Einsatz legten die Rotkreuz-Helfer dabei im Schnitt knapp 33 Kilometer zurück. − red