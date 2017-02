Barrierefreiheit am Waginger Bahnhof – Kosten: 270.000 Euro

Der rund 60 Meter lange Bahnsteig am Waginger Bahnhof wird angehoben, um den Bahnfahrern das Einsteigen zu erleichtern. Die Maßnahme wird nach Angaben der Südostbayernbahn rund 270000 Euro kosten und in den Sommerferien 2018 umgesetzt werden. −Foto: Eder Der rund 60 Meter lange Bahnsteig am Waginger Bahnhof wird angehoben, um den Bahnfahrern das Einsteigen zu erleichtern. Die Maßnahme wird nach Angaben der Südostbayernbahn rund 270000 Euro kosten und in den Sommerferien 2018 umgesetzt werden. −Foto: Eder



Das, was man sich gemeinhin unter einem Bahnhof versteht, hat Waging bekanntlich nicht mehr. Das Bahnhofsgebäude ist schon vor Jahren an privat verkauft worden. Als Ersatz ist nebendran ein Wartehäuschen errichtet worden. Trotzdem will die Bahn jetzt wieder relativ viel Geld in die Haltestelle investieren. Wie Christian Kubasch, der technische Leiter der Südostbayernbahn, auf Anfrage der Lokalzeitung mitteilte, sollen 270.000 Euro für einen ordentlichen, barrierefreien Bahnsteig investiert werden.

Das Geld dafür kommt von dem sogenannten "Zukunftsinvestitions-Programm" für barrierefreie Bahnhöfe. Bund und Freistaat Bayern übernehmen dafür die Kosten. Neben Waging wird im Rahmen dieses Programms auch der Bahnhof in Eisenärzt verbessert, wofür 490.000 Euro eingeplant sind. Nachdem laut Kubasch bisher vor allem die größeren Bahnhöfe mit über 1000 "Einsteigern" entsprechend aufgerüstet worden sind, kommen nun im Rahmen des vom Bundesverkehrsministerium gestarteten Modernisierungsprogramms auch kleinere Bahnstationen in der Größenordnung von 200 "Einsteigern" in den Genuss solcher Verbesserungen. − heMehr zum Thema lesen Sie am Samstag, 4. Februar, in Ihrer Südostbayerischen Rundschau.