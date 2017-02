Der Schnelle Trostberger bleibt in der Spur

Der Schnelle Trostberger bildet zusammen mit dem Schnellen Traunsteiner eine ideale Verbindung zwischen dem nördlichen Landkreis und Traunstein. Der Fortbestand der Linie ist zumindest bis zum nächsten Fahrplanwechsel gesichert. − Foto: Traup Der Schnelle Trostberger bildet zusammen mit dem Schnellen Traunsteiner eine ideale Verbindung zwischen dem nördlichen Landkreis und Traunstein. Der Fortbestand der Linie ist zumindest bis zum nächsten Fahrplanwechsel gesichert. − Foto: Traup



Teresa Lohner ist auf den Schnellen Trostberger angewiesen. Die 16-jährige Schülerin aus Emertsham, Landkreis Traunstein, fährt jeden Tag, wenn sie sich zur Schule aufmacht, mit dem Bus. Schon früh am Morgen wartet sie in Emertsham und steigt kurz nach 6.30 Uhr in den Bus ein. Von dort geht’s zuerst nach Trostberg, und dann wird aus dem Schulbus die direkte Verbindung in die Kreisstadt, der Schnelle Traunsteiner. Am frühen Nachmittag kommt der Bus vollbesetzt mit Schülern als Schneller Trostberger wieder zurück, mit Teresa Lohner, Anna-Sophia Stadler und Bianca Schmidmaier aus Emertsham an Bord.

Für die drei Mädchen ist der Bus wichtig. So wie für zahlreiche Schüler aus dem nördlichen Landkreis Traunstein. Der Schnelle Traunsteiner/Trostberger verbindet die beiden Städte in direkter Linie. Er hat deshalb attraktive Fahrtzeiten.

Aber im vergangenen Jahr kamen konkrete Ängste auf, die Linie könnte eingestellt werden. Zugunsten der Bahnverbindung von Traunreut nach Traunstein. Denn die ist für viele Fahrgäste, die in die Große Kreisstadt wollen, zu wenig attraktiv. Da geht’s mit dem Bus deutlich schneller und direkter. Das ist der Bayerischen Eisenbahngesellschaft (BEG), die im Auftrag des Staatsministeriums des Innern Bau und Verkehr des gesamten Regional- und S-Bahn-Verkehrs im Freistaat organisiert, ein Dorn im Auge.

Wohl unter deren Druck hatte der RVO als Betreiber der Buslinie mit der Nummer 9442 im Sommer vergangenen Jahres den Antrag auf Einstellung bei der Regierung von Oberbayern gestellt. Und das obwohl die Linie gut angenommen wird, morgens sogar mit zwei Bussen, und Gewinn abwirft. Doch nun wurde der Antrag zurückgezogen. Vor dem Fahrplanwechsel im Dezember wird sich nichts mehr ändern. − wtMehr lesen Sie in der Wochenendausgabe von Trostberger Tagblatt/

Traunreuter Anzeiger.