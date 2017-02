Landkreis Traunstein investiert so viel wie nie zuvor

Der Neubau der Realschule Trostberg, der drei Gebäuden südlich des Gymnasiums umfasst (unten), ist eine der größten Investitionen des Landkreises Traunstein in den kommenden Jahren. Der Startschuss für das 29-Millionen-Projekt fällt heuer, acht Millionen Euro an Ausgaben und 2,6 Millionen Euro an Zuschüssen hat der Landkreis im Haushalt 2017 eingeplant. − Fotos: Landratsamt

Der Neubau der Realschule Trostberg, der drei Gebäuden südlich des Gymnasiums umfasst (unten), ist eine der größten Investitionen des Landkreises Traunstein in den kommenden Jahren. Der Startschuss für das 29-Millionen-Projekt fällt heuer, acht Millionen Euro an Ausgaben und 2,6 Millionen Euro an Zuschüssen hat der Landkreis im Haushalt 2017 eingeplant. − Fotos: Landratsamt