Irina Esterbauer ist neue BBV-Kreisbäuerin im Landkreis Traunstein

Kienberg ist auch weiterhin der "Sitz" der Kreisbäuerin. Bei der Versammlung der Landfrauengruppe im BBV-Kreisverband Traunstein, die am Freitagnachmittag im Kurhaus in Waging stattfand, ist die bisherige Stellvertreterin Irina Esterbauer (rechts) zur neuen Kreisbäuerin und damit zur Nachfolgerin von Resi Schmidhuber (links) gewählt worden. Beide sind in der Gemeinde Kienberg zu Hause. Zur neuen Stellvertreterin wählten die 48 anwesenden Ortsbäuerinnen die Waginger Ortsbäuerin Christine Schuhegger.

Schmidhuber war 15 Jahre lang Kienberger Ortsbäuerin und ebenso lange Kreisbäuerin gewesen. In einem ausführlichen Rückblick ging sie auf ihre Tätigkeit vor allem in den vergangenen fünf Jahren ein und dankte allen, die mit ihr zusammengearbeitet haben, für das stets gute Miteinander. Kreisobmann Sebastian Siglreitmayer und Kreis-Geschäftsführer Reinhard Lampoltshammer lobten das enorme Engagement der scheidenden Kreisbäuerin, die nun, wie sie selber sagte, noch mehr Zeit hat für ihre Aufgabe als stellvertretende Landrätin. − he