Patengeschenk eingelöst: Trachtler gehen Eisstockschießen

Wenn ein Patenverein ein Fest feiert, ist es üblich, seinem "Göd" ein Geschenk mitzubringen. In diesem Fall feierte der Trachtenverein "Mühlberger" Waging 2015 sein 110-jähriges Bestehen. Die Rothler Trachtler wollten ein besonderes Geschenk machen und so kamen sie auf die Idee, doch die Waginger Trachtler zu einem Eisstock-Turnier Waging gegen Roth einzuladen. Gesagt, getan, leider gab es es in letzten Wintern keine Möglichkeit, ein Eisstockschießen abzuhalten.

Aber jetzt war es endlich soweit. Das Wetter war gut, das Eis passte, die Waginger hatten Zeit, für Verpflegung war gesorgt und so trafen sich an der Salzachau über 60 Eisstockschützen der beide Vereine. Vorsitzender Claus Heidenthaler begrüßte alle und freute sich, dass trotz klirrender Kälte so viele an diesem Freundschaftsturnier teilnahmen. Zuerst wurden die Regeln abgesprochen. Für Waging wurde Simon Siglbauer als "Moar" bestimmt und für die Rothler stellte sich Claus Heidenthaler als "Moar" zur Verfügung.



Zuerst wurden die Eisstöcke, alles Holzstöcke, in Reih und Glied aufgestellt, um die Anzahl der Schützen festzustellen. 31 Teilnehmern der Waginger standen 30 Männer und Frauen auf der Rothler Seite gegenüber, so entschied das Los, dass Andreas Heidenthaler zweimal schießen durfte, um die Teilnehmerzahl wieder auszugleichen. Per Münzwurf wurde auch der Beginn ermittelt, die Waginger durften den ersten Schuss machen. Nach einer ausgeglichenen Kehre wurde nach einen Schuss von Thomas Heidenthaler das 1:0 für die Rothler entschieden. − redMehr zum Thema lesen Sie am Samstag, 4. Februar, in Ihrer Südostbayerischen Rundschau.