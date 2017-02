Weiter Rätselraten über Kinderschänder aus Traunreut

Die Handschellen klickten bei dem 27-jährigen Traunreuter, als er am 26. Januar abends zu seiner Wohnung in einem Dreiparteienhaus in der Kernstadt zurückkehrte. Er wurde dort bereits von Zibvilpolizisten erwartet. −Symbolfoto: Herbert Reichgruber Die Handschellen klickten bei dem 27-jährigen Traunreuter, als er am 26. Januar abends zu seiner Wohnung in einem Dreiparteienhaus in der Kernstadt zurückkehrte. Er wurde dort bereits von Zibvilpolizisten erwartet. −Symbolfoto: Herbert Reichgruber



Der vor einer Woche verhaftete 27-jährige Kinderschänder aus Traunreut (Lkr. Traunstein) sorgte auch die vergangenen Tage noch für diverse Spekulationen im Stadtgebiet. Entgegen ersten Berichten von angeblichen Zeugen hat sich nun herausgestellt, dass er am Donnerstagabend (26. Januar) nicht am Arbeitsplatz, sondern an seiner Wohnadresse mitten in der Stadt verhaftet worden ist.

Das Polizeipräsidium in Rosenheim bestätigte am Freitag der Heimatzeitung, dass sich der in Bad Reichenhall im Gefängnis sitzende Traunreuter zu den Vorwürfen geäußert hat. Über den Inhalt seiner Aussagen werden keine Angaben gemacht. Bisher gebe es keine Hinweise auf weitere Missbrauchsopfer, der Mann war der Polizei auch im Vorfeld nicht als Pädophiler aufgefallen. Die in seiner Wohnung beschlagnahmten Datenträger werden immer noch ausgewertet. Dabei sollen auch weitere Beweise für den Missbrauch des Mädchens gesichert werden, die dann vor Gericht benötigt werden.

Aufgedeckt wurden die bisher bekannten Daten durch Zufall von BKA-Mitarbeitern, die diese beim Durchsuchen von Pädophilen-Netzwerken im sogenannten Darknet, also einem geschützten Bereich des Internets, entdeckt haben. Die Übergriffe auf das Kind waren so massiv, dass sich das BKA zur Öffentlichkeitsfahndung entschieden hatte.

Nicht geäußert haben sich die Behörden, von wem der entscheidende Hinweis auf den Traunreuter noch am Tag der Veröffentlichung kam. Der 27-Jährige war dann von Zivilpolizisten am 26. Januar abends an seiner Wohnung verhaftet worden, als er nach Hause kam. Es gab wohl auch einen Anruf eines Arbeitskollegen ans BKA, dieser ging dort aber erst am Freitag vergangener Woche, also dem Tag nach der Festnahme, ein.

Nach Informationen aus dem Umfeld des 27-Jährigen war der Traunreuter eher ein Einzelgänger. Er war nicht der Vater des missbrauchten Kindes, hatte aber einige Zeit mit dem Mädchen und dessen Mutter zusammengelebt. Vor über einem Jahr soll er ausgezogen sein und seither in einer Wohnung in einem Haus mit drei Parteien gelebt haben. − hr

Mehr darüber lesen Sie am Samstag, 4. Februar, im Traunreuter Anzeiger und Trostberger Tagblatt.