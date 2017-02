Kirchen betonen nicht Unterschiede, sondern Gemeinsames

Der evangelische Pfarrer Hoffmann und der katholische Geistliche Janßen bei der Segensspendung für die Ehepaare mit unterschiedlichen Konfessionen. - Foto: nm Der evangelische Pfarrer Hoffmann und der katholische Geistliche Janßen bei der Segensspendung für die Ehepaare mit unterschiedlichen Konfessionen. - Foto: nm



Der römisch-katholische Pfarrverband und die evangelisch-lutherische Kirche Trostberg hatten alle Ehepaare mit unterschiedlichen Konfessionen zu einem ökumenischen Gottesdienst in die Christuskirche Trostberg eingeladen. So konnten die beiden Pfarrer Paul Janßen und Wolfram Hoffmann am Samstagnachmittag rund 40 Paare begrüßen.

Der evangelische Geistliche Hoffmann erläuterte, dass die Trostberger Kirchengemeinden gerne die Anregung der oberen Kirchenleitungen aufgegriffen hätten, im Jahr 2017 eine Reihe von Gottesdiensten, Begegnungen und Veranstaltungen anzubieten, die den gemeinsamen Glauben der beiden Schwesterkirchen bezeugen. Der Nachmittagsgottesdienst war die gelungene Auftaktveranstaltung zum 500-jährigen Reformationsgedenken. Auf die anwesenden Ehepaare mit unterschiedlichen Konfessionen eingehend, machten die Pfarrer deutlich, dass man gerne von "konfessionsverbindenden" statt "konfessionsverschiedenen" Paaren spreche. Zur Durchführung von ökumenischen Trauungen gibt es schon seit 1971 die "Ordnung der kirchlichen Trauung für konfessionsverschiedene Paare unter Beteiligung der zur Trauung Berechtigten beider Kirchen", herausgegeben von der Deutschen Bischofskonferenz und dem Rat der Evangelischen Kirche Deutschlands. Im Alltag bedeute eine solche Ehe immer wieder eine Herausforderung, die dann gelinge, wenn man eben das Gemeinsame und nicht so sehr die Unterschiede der beiden Konfessionen suche.

Der katholische Geistliche Paul Janßen lud die Anwesenden ein, ihren Ehebund zu feiern und am Taufbecken der eigenen Taufe ökumenisch mit Weihwasser und Kreuzzeichen zu gedenken.

In den Fürbitten, vorgetragen von Kaplan Michael Maurer, beteten die Anwesenden um Frieden und Einigkeit zwischen den konfessionsverbinden Eheleuten, in den Familien und innerhalb der Christenheit. In feierlicher Art und Weise erhielten alle Eheleute von beiden Pfarrern einen persönlichen Segen.