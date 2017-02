Kreisrat Sebastian Heller vereidigt

Der neue Kreisrat Sebastian Heller aus Chieming (rechts) wurde in der Kreistagssitzung von Landrat Siegfried Walch vereidigt. − Foto: rse Der neue Kreisrat Sebastian Heller aus Chieming (rechts) wurde in der Kreistagssitzung von Landrat Siegfried Walch vereidigt. − Foto: rse



Sebastian Heller aus Chieming ist in der Kreistagssitzung am Freitag als neuer Kreisrat vereidigt worden. Er rückt für Alexander Reinmiedl nach, der sein Mandat niedergelegt hatte. Vor dem Gremium sprach Heller gemeinsam mit Landrat Siegfried Walch den Eid.

Heller nimmt auch in diversen Ausschüssen und Gremien den Posten von Reinmiedl ein. Er sitzt künftig im Haushaltsausschuss, im Ausschuss für Umweltfragen, Abfallwirtschaft und Energie, in der Arbeitsgruppe für Gebäudemanagement und im Aufsichtsrat der Wohnungsbaugesellschaft des Landkreises. Zudem übernimmt der Chieminger den Posten des Stellvertreters von Sepp Hohlweger im Kreisausschuss. In den Zweckverband Abfallverwertung Südostbayern (ZAS) wurde für Reinmiedl ab sofort Willi Geistanger bestellt. Der Kreistag hatte dagegen wie schon der Kreisausschuss in seiner Sitzung am 25. Januar keine Einwände. − rse