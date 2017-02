Traunreuter holt sich blutige Nase

Symbolfoto: dpa Symbolfoto: dpa



Zu einer handfesten Auseinandersetzung ist es am frühen Sonntagmorgen in einem Lokal an der Werner-von-Siemens-Straße in Traunreut gekommen. Bei einem Konzert in einer geschlossenen Gesellschaft entstand gegen 1.30 Uhr zwischen mehreren Besuchern ein Streit. Ein 22-jähriger Traunreuter, der den Streit schlichten wollte, bekam von einem 27-Jährigen aus dem Landkreis Rosenheim einen Schlag ins Gesicht. Dabei wurde er leicht an der Nase verletzt. Der Rosenheimer wird wegen Körperverletzung angezeigt. − red